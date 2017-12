Charles Chaplin murió un día de Navidad de 1977, es decir, hace ahora 40 años. Charlot y Navidad son dos palabras que simbolizan una serie de elementos comunes. Dicho de otra manera, es fácil vincular Chaplin a la Navidad y viceversa. Pero Chaplin no es precisamente ese bondadoso, entrañable y altruista Santa Claus que se cuela por tu chimenea con el saco lleno de regalos. Su personaje sí que fue una simulación perfecta de todo eso, pero el Geppetto que estaba arriba manejando los hilos, no.

“Este matrimonio no va a durar. Te voy a hacer sentir tan mal que no vas a querer vivir conmigo”. Esta fue, al parecer, una frase que Chaplin le dijo a su segunda futura ex-mujer, Lita Grey, minutos antes de casarse con ella. Lita tenía 16 años, Chaplin 35. Se conocieron durante el rodaje de El chico y ella se quedó embarazada del cómico, quien quiso que abortara, pero la madre y representante de la actriz hizo lo imposible para que esto no sucediera. Y no sólo eso, sino que, en un probable acto de venganza, Lita reveló “las perversiones sexuales” que le obligaba a hacer el creador de Charlot. “Actos contra natura como felaciones o ménage à trois”, decía. Actos que en plenos años 20 imagino serían todo un escándalo y que a su vez sirvieron de inspiración para la Lolita de Nabokov.

“Cruel e inhumano”, estos fueron los calificativos con los que Lita describió a este casi intocable mito del cine. Pero este no fue un hecho aislado. Mildred Harris, su primera mujer, fue un precedente, ya que también se trataba de una niña de 16 años con la que se casó y dejó embarazada, aunque en esta ocasión, perdió al bebé poco tiempo después. En ambos divorcios, el actor, guionista y director perdió ingentes cantidades de dinero, algo que jamás lo tuvo en jaque, no debemos olvidar que el ex-vagabundo firmó, con sólo 26 años, un contrato con la Mutual Films de 670.000 dólares anuales.

Un personaje digno de una novela de Dickens convertido en multimillonario y en la mayor estrella de la historia del cine. No puede decirse que Chaplin no estuviera viviendo el sueño americano. Más rico, más famoso y más poderoso, el genio inglés no hizo sino explotar en una bomba atómica de megalomanía y tiranía cuya onda expansiva lo persiguió durante toda su vida.

Pero las mujeres (alardeaba de haberse acostado con más de 2000) no fueron única obsesión. Chaplin fue un perfeccionista enfermizo. Quiso controlar sus películas más allá de los límites de lo coherente. Las escribía, las producía, las dirigía, las interpretaba, componía su banda sonora. Este pequeño ejemplo ilustra a la perfección lo que estoy tratando de decir. Quizá la presión de estar haciendo un film mudo durante la época sonora pudo con él y esto provocó que el rodaje de Luces de la ciudad fuera un infierno de dos años.

Chaplin no solía trabajar con guión sino con unas pocas ideas. El equipo de la peli estaba en nómina, siempre cobraban, rodasen o no; la condición es que debían estar disponibles a la imprevisible llamada de Chaplin. La secuencia en la que la florista, Virginia Cherri, al fin consigue ver, llevó meses de planificación, ensayos y rodaje. Llegaron a repetir la misma toma 341 veces. Un día, Cherri le insinuó a Chaplin si podía irse un poco antes ya que tenía cita en la peluquería; Chaplin le dijo que sí, y en un acto de implacable venganza, la despidió. Probó con otras actrices, pero no consiguió lo que buscaba y tuvo que contratar de nuevo a Virginia. Este ejemplo, como digo, es sólo la punta del iceberg.

Charlot Noel