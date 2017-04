Empezó como una declaración entre coña y ego-trip, y acabó convirtiéndose en una posibilidad. Hablamos de aquella canción titulada Somewhere in Paradise que Chance the Rapper incluyó en el flamante y exitoso Coloring Book en el que el rapero de Chicago tiraba frases en las que decía:

“Dicen que estoy salvando a mi ciudad, que me quede para siempre

Gritan: “¡Chano alcalde!”, pienso que quizá debería presentarme”

Esto dio lugar a que un grupo de fans pongan en marcha Chano4Mayor.com, haciéndose eco del hashtag #ChanoForMayor, en la que posicionan al joven rapero estadounidense como potencial candidato para gobernar Chicago a partir de 2019, siendo contrincante del actual gobernador, Rahm Emanuel, uno de los principales objetivos de los gestores de la web, que en conversaciones con el diario Sun-Times han dicho:

“Chance, creemos que serías un gran alcalde. Representas a Chicago a nivel mundial y haces que nos sintamos orgullosos de dónde venimos. Estaríamos muy contentos si te implicaras en políticas y representases los valores que representa tu música”.

¿Será Chance the Rapper el nuevo Barack Obama?

Un rapero-gobernador para Chicago