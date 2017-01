Desde hace más de una década, Chambao es uno de los buques insignia de los sonidos fusión patrios: pusieron en circulación una manera de acercarse a la música de raíz a través de los cables y universalizaron la idea de fusión desde otro punto de vista.

Ahora, La Mari da el paso más importante de su carrera: Nuevo ciclo no sólo es el mejor cancionero compuesto por la malagueña hasta la fecha, sino el álbum más plural, el que más huele y suena a madera, en el que coquetea con folclores del mundo y en el que desenchufa ¿definitivamente? la etiqueta y el sambenito de flamenco chill junto a la colaboración y producción de Eduardo Cabra (el Visitante de Calle 13).

Este fin de semana hará doblete en la Joy Eslava madrileña, el viernes 13 y sábado 14 de enero, y el viernes 3 de febrero hará lo propio en el Festival Mil·leni de Barcelona. Nosotros nos reunimos con la cantante y compositora andaluza en el centro de la capital para hablar de esta nueva etapa (o este nuevo ciclo) que ya está dejando algunos de sus más sabrosos frutos, pero también de política, canciones y necesidad.

Notodo: Cuando en 2013 celebraste el décimo aniversario de Chambao se notaba que le habías dado una vuelta al repertorio. Ahora llega un disco que desde el título invita a pensar en una nueva etapa, un Nuevo ciclo. ¿Necesitabas patear el tablero, reiniciarte, para que el proyecto sobreviva?

Mari: Lo necesitaba sobre todo para seguir divirtiéndome más que para salvaguardar el proyecto de nada. Creo que Chambao no tiene que dar ninguna explicación ni salvarse de ninguna quema. Para mí como música, compositora, cantante, me apetecía dar un giro. Tampoco es que yo antes hacía funky y ahora hago bulerías: sigo haciendo lo mismo, fusión, quizás, pero he desechado la parte más electrónica: por nada concreto y por todo en concreto, a la vez. Buscaba diversión, un ‘menos es más’, reaprender el proyecto.

Sigue habiendo una continuidad con respecto a lo que hacíamos en el proyecto al principio, pero no es lo mismo componer tres personas a componer una sola, del mismo modo que la toma de decisiones del camino que quería tomar no es el mismo si el grupo siguiéramos siendo tres. Por eso desde 2005 hasta ahora he intentado hacer un seguimiento de lo que me gusta pero sin perder la honestidad. Sí que hay en la genética del proyecto, sea porque soy andaluza o por la admiración que le tengo al género, trazas de flamenco adheridas a Chambao, pero ni yo canto flamenco ni Chambao es un proyecto de flamenco puro; y en este Nuevo ciclo quería que se vea que me gusta todo tipo de música.

En Con otro aire que es de 2007 ya se veía un recorrido musical mucho más amplio, aunque aún mantenía algunas programaciones; y el disco de 2012, Chambao, es un poco la antesala de este disco. En Nuevo ciclo quería ya quitarme todas las programaciones, que es algo que me viene dictado del directo: quitarme las claquetas, que nada me diga cómo tienen que respirar las canciones y poder seguir divirtiéndome y despeinándome a la hora de hacer música.

NTD: Sin embargo hace dos o tres años dijiste que te molestaba que la gente dejara de asociar a Chambao como un proyecto de “flamenco chill” y que te definieran como una artista “pop”.

Mari: A mí me molestan las etiquetas en general. Pero en el caso de Chambao lo que ha pasado es que la etiqueta nos la pusimos nosotros mismos como grupo, al titular Flamenco Chill a un disco…

NTD: ¿Y te arrepientes de haber colgado un sambenito tan potente apenas nacer?

Mari: No me arrepiento de nada. De hecho, he disfrutado y aprendido un montón. No vengo de familias de artistas ni vengo de mil proyectos: yo vengo de autodidacta, aprendiendo sobre la marcha con un grupo que se llama Chambao. No es que me moleste que digan que hago “flamenco chill” o que hago “pop”, pero sí creo que cuando haces fusión, si no te meten en un saco te meten en otro. Yo al principio hacía “flamenco chill”, y tardé mucho tiempo en darme cuenta que la evolución del proyecto también lo acercaba a un sonido “pop”. Vale que algunas canciones fueran más poperas; pero sobre todo lo decían por Pokito a poko, que es una canción desde el pop. Pero para mí es más ‘pop fusión’ que ‘pop’ a secas. Si me van a poner una etiqueta, que afilen el lápiz.

NTD: ¿Te gusta más ahora la idea de fusión a la hora de etiquetarte que antes?

Mari: Creo que Chambao siempre ha hecho fusión, de distintas maneras. Las definiciones me aburren: siempre que me compro una ropa le quito la etiqueta, me molesta, me pone roja la piel. Y con la música me pasa igual. Yo la música la oigo, la bailo, la lloro, la río, la canto. Y en ningún momento me paro a pensar en cómo lo definiría, como amante de la música o como consumidora. Pero basta que te pongas una etiqueta para que la gente entienda que has trazado tu propia trampa.

NTD: Dices que te gustaba la idea de que este disco fuese para “saltar y cantar”. ¿Fue ese el leitmotiv de Nuevo ciclo?

Mari: Posiblemente, sí. Cuando voy a un concierto, sea como la líder de Chambao o como María del Mar desde el público, lo que busco es divertirme, y durante ese instante, sea una hora, dos, media hora, olvidarme de lo que sea y estar ahí pegando saltos, cantando, gritando, chiflando. Eso es lo que busco como público y como artista.

NTD: ¿Y pasa eso en tus conciertos?

Mari: Sí, porque lo veo. Antes, cuando hacíamos más ‘flamenco chill’ puro, también había bailes y saltos pero también había momentos muy reflexivos, de mucha paz, menos movimiento. En este disco también hay momentos para reflexionar en las letras, pero igual hay más espacio para volver a ser aquel joven chavalito que fuiste y que pega saltos en un concierto y enciende mecheros.

NTD: En el disco hay más guiños a algunos folclores latinoamericanos, que creo que vienen motivados por algunos viajes que hiciste por el continente. ¿Por eso buscaste a Eduardo Cabra como productor?

Mari: Para nada, no he buscado a Eduardo para hacer el disco más latino. De hecho, acercamientos folclóricos más puros hay en un par de canciones, al candombe y a la chacarera; pero basta con que llames a un puertorriqueño para que te produzca el disco como para que parezca que hay una intención por mi parte de entrada al mundo latinoamericano. No fui buscando en él eso en concreto: Chambao empezó a abrirse en Latinoamérica en el año 2004, cuando tocamos por primera vez en la sala La Trastienda en Buenos Aires; lugar donde vi por primera vez a Lila Downs, también. Luego en 2007 con la colaboración de Ricky Martin también se habló de que había una intención por mi parte por llegar al público latino, pero fue él quien me buscó a mí: de hecho, cuando desde Sony me dijeron que quería colaborar conmigo porque quería que cantase con él en su nuevo single creía que se estaban quedando conmigo (risas). No tengo ninguna estrategia: voy aprendiendo sobre la marcha.

A Eduardo lo he buscado por su originalidad: los últimos dos discos de Calle 13 me parece que tienen un sonido muy singular, del mismo modo que también lo hizo en otros discos de grupos colombianos o argentinos. Lo veía la persona ideal para conseguir quitarme el sambenito de ‘flamenco chill’. De hecho, cuando contacté con él me dijo: “no sé nada de flamenco”. Y le dije: “yo tampoco, así que vamos bien” (risas). No creo que porque Eduardo sea latinoamericano el disco tenga que sonar más latino.

NTD: Pero sí que es un disco que suena muy a madera, que es una característica muy propia de las músicas folclóricas, como pasa con el flamenco o las jotas. A eso me refiero.

Mari: Sí, es cierto. En definitiva, a mí me gusta mucho la música de raíz. Me apasiona. Como me apasiona el flamenco o me llegó de manera tan inmediata al escuchar ritmos como el candombe o la chacarera; o al escuchar una timba o una bomba; o ritmos árabes. Son músicas que no sé por qué me agarran el corazón y me dicen muchas cosas.

NTD: Hay muchas colaboraciones, algunas más instrumentales como Ara Malikian o Jorge Pardo, y otras más visibles como las de Juanito Makandé, Jorge Drexler, Xavier Rudd… ¿Cómo surgió este crisol de colaboraciones?

Mari: En gran parte por la amistad que nos une. Pero incluso en el caso de Xavier Rudd, a quien fui a buscarlo a través de la discográfica, porque él también tiene a Sony como sello, es un músico que me apasiona tanto desde cuando estaba solo como desde que formó la banda United Nations, y a quien ni siquiera conozco pero con el que desde la distancia he trabajado muy bien y convive muy sanamente su voz con la mía y las del resto de colaboradores. Pero el resto son colegas.

Me da cierto reparo que Jorge Drexler o Jorge Pardo son colegas porque para mí sus legados forman parte de mi genética como artista: los admiro desde hace muchos años, los he visto un montón de veces en directo, llevo escuchando sus discos desde hace muchísimos años. De algún modo la música de Drexler es bastante culpable de mi acercamiento a ritmos como el candombe, yo creo. A Ara Malikian hace tiempo que lo conozco, y hemos colaborado tanto en estudio como en directo. A Ravid Goldschmidt lo conocí a través de Carles Benavent, y me apasiona la energía que tiene: se te pegan cosas buenas nada más que por estar a su lado. De Juanito conozco su trayectoria desde que estaba con Radio Macandé, pero no habíamos coincidido tan de cerca como ahora; y desde entonces nos decimos ‘te quiero’ cada dos por tres, hay mucho amor y admiración.

Son colaboraciones que conviven muy bien no sólo por la categoría de los artistas, sino por la capacidad que han tenido de llevarlas a su terreno desde un punto de vista tan humano.

NTD: Últimamente hablé con varios compañeros generacionales tuyos, gente que compartió circuito contigo como Macaco, El Canijo de Jerez, Muchachito… Me da la sensación de que no ha habido relevo en esa generación y que os quedasteis los supervivientes del ‘mestizaje’. ¿Te sientes a gusto moviéndote en ese circuito, o te gustaría que se amplíe el radio de acción de Chambao?

Mari: Sí que creo que todos los que has nombrado, junto con Miguel Campello, Canteca de Macao u Ojos de Brujo, entre otros, somos una serie de artistas que sí se nos reconoce con voz propia y como algo parecido a los ‘capitanes’ de un movimiento que abrió la música a otros terrenos. Pero me da cierta rabia que en los últimos años se nos haya dejado como encapsulados, como si nuestras músicas estuvieran limitadas a aquel circuito.

Ahora, si no haces indie o indie-pop-rock, eres fusión y estás fuera de la mayoría de festivales, y no puedes acercarte a otros terrenos: da igual si eres más garrapatero, chambaero o muchachitero. Nosotros tenemos nuestro circuito, pero me da la sensación de que hay muchos otros festivales que no abren la mano para que convivamos artistas de circuitos supuestamente diferentes.

NTD: ¿Crees que Chambao ha tenido el reconocimiento de la crítica y la opinión pública que mereces? ¿O que esos mismos sambenitos y etiquetas han rebajado el impacto?

Mari: No me paro mucho en eso. Creo que uno se hace el camino andando: ni las victorias ni las derrotas se las voy a achacar a la crítica. Todos curramos a una: desde una entrevista, un concierto, un productor cómo trate las canciones, cómo te comunicas con el público… Creo que todo suma. Personalmente nunca he sentido que la crítica me ha tratado mal. Si lo han hecho no me he enterado, así que, ¡bien por mí! (risas) Pero nunca me he sentido rechazada, siempre he sentido mucho cariño y el reconocimiento de haber creado mi huequito. No considero que Chambao sea un ‘grupo consagrado’, pero porque siempre quiero ser la baby, mi parte aprendiz y niña me lo pide. No me gusta ir por la vida con el rollo: “¿ves? ¡te lo dije!”.

NTD: Hay canciones que han sonado mucho, que son muy conocidas: Pokito a poko, Ahí estás tú, las Playas de Barbate, Duende del sur… ¿En algún momento te han pesado algunos de los hits o te siguen ilusionando?

Mari: Depende de la época y del estado de ánimo. A mí sí que me cansa tocarlas tal cual, porque tocarlas una y otra vez durante diez o quince años se hace pesado. Pero siento que mi responsabilidad es tener la capacidad de divertirme con mis canciones, sea versionándola o haciendo de ella lo que para mí en el escenario consiga mantener mi frescura y mi diversión: si yo no me divierto, tú como público no te vas a divertir. Canciones como las Playas de Barbate llevan quince años, y sigue formando parte del repertorio, aunque con arreglos diferentes, con metales, y aunque suena diferente no deja de ser la canción de toda la vida, y sigue haciendo bailar y gozarlo.

NTD: Muchas de tus letras se han identificado con cierto compromiso social, aunque nunca hayas sido partidista. En tiempos como estos, en los que se habla de una ‘nueva canción protesta’ de baja intensidad, ¿sientes que tienes cierta responsabilidad civil al tener un altavoz de tanto alcance como Chambao?

Mari: Lo que yo opino como ciudadana, si me sale de dentro debo sacarlo. No vivo en un mundo ideal: soy una ciudadana más igual que tú e igual que todos. Ahora mismo estamos en la jungla, en la gran ciudad, y tú eres de Argentina y yo de Málaga. Y si las cosas salen de la cabeza, de la boca y del corazón, de una necesidad, no la voy a desechar ni a censurarme. Lo que sí intento es que dentro de una ‘canción protesta’ o comprometida, no sea todo negativo, que haya algo constructivo.

Las Playas de Barbate, por ejemplo, es una canción protesta, y parece que aquello es todo felicidad si la escuchas. Papeles Mojados también, aunque es un poco más explícita, pero también porque a Málaga llegan pateras cada dos por tres, y yo creo que el ser humano nunca es ilegal, y eso en su momento me movilizó mucho. En este nuevo disco hay una canción como Salir al sol es una canción protesta hacia el maltrato hacia la mujer; y Camino libre habla que como ciudadana quiero dejar de sentirme como una borrega, con todo tan dictado.

Dentro de que sea una canción protesta intento construir algo positivo como otra forma de protesta ciudadana. No soy una artista que centre su obra en esto: me gusta mucho hablar de la naturaleza, cómo funcionan las personas, cómo hacemos la vida difícil cuando muchas veces no lo es.

NTD: En su momento una de las canciones que más sonaron es Ahí estás tú, que además sonó como banda sonora de Turismo de Andalucía durante seis años. En su momento quizás no se miraba todo con tanta lupa, pero no sé si ahora, con las connotaciones que tiene dar una canción a un ayuntamiento o una gestión autonómica, ¿volverías a dar una canción tuya para una causa de ese tipo?

Mari: Hubo una vez un partido político que quiso pillar el Pokito a poko y les dije que no: la música para mí está fuera de política, color de piel, edad, clase social. Me considero bastante apolítica, la verdad. Pero cada día me impresiona más lo que está sucediendo porque no entiendo nada: parece que nos gusta la caña pero con bien de caña, a niveles gore. Dicen que nunca digas nunca, pero yo sí que lo digo: nunca asociaría una canción de Chambao a un partido político.

En el caso del Ahí estás tú, que estaba dentro del disco Endorfinas en la mente, la Junta de Andalucía dijo que la quería para promover el turismo en Andalucía. ¿Cómo no iba a querer promover el turismo en Andalucía con una canción mía? Estaría loca si no dijese que no me hacía ilusión que mi música ayudara a hacer crecer más a mi tierra y que la gente que no la conoce la pudiese conocer. Pero no por eso estuve asociada a ningún partido político ni por aquel entonces ni hoy en día, aunque como ciudadana yo ejerza mi derecho a voto y tenga mi punto de vista.

No es porque le tenga miedo ni porque vete una entrevista que se centre en esto, pero tampoco voy con ninguna bandera ni con ninguna camiseta puesta. Pero de momento creo que no tiene mucha cabida relacionar mi posicionamiento político con mi obra artística. Siempre se miran más otras cosas antes que al ciudadano. Creo que la política debería ir orientada más en pensar en la empatía de las personas: acercarla más a la filosofía que al poder.

NTD: Al abrir un nuevo ciclo, ¿hay cosas de la primera década de Chambao que te gustaría que se mantenga y otras cosas que comiencen a quitarse?

Mari: Lo único que quiero es disfrutar de esto, sino para mí no tiene ningún sentido seguir. Yo empecé con Chambao en 2001, y no quito ni pongo nada. Todo lo que me ha pasado me tenía que pasar, y a nivel personal también me sucede lo mismo. Y en lo que tiene que ver con la idiosincrasia sonora del proyecto es difícil decirlo, porque a partir de 2005 el proyecto se parte en dos: me quedo sola, empiezo a buscar músicos nuevos, juego con más estilos… Si me quedo con algo de la filosofía inicial de Chambao es con la naturalidad, con esa mirada de la calle, de las personas, cómo nos manejamos…

