El Certamen Coreográfico de Madrid entra en la treintena llenando el Conde Duque de danza entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. La experiencia es cortesía de Paso a 2 Plataforma Coreográfica Asociación Cultural, y es mucho más que un mero concurso de danza, impulsando la creación de nuevos proyectos coreográficos, colaboraciones entre artistas y sesiones de formación. En esta ocasión serán 14 los coreógrafos que competirán con sus piezas en el certamen.

La mayoría de las 14 piezas del concurso son presentadas por compañías con sede en España, aunque hay algunas colaboraciones con Italia, Reino Unido y Brasil. Podrán disfrutarse los días 29 y 30 de noviembre en sendas sesiones que se desarrollarán entre las 19:30 y las 22 en el Conde Duque, para las que se pueden adquirir las entradas, de entre 10 y 14€, en la web del centro cultural.

Además, por cuarta vez, el Certamen Coreográfico de Madrid incluye la sección Me, Myself & I para dar visibilidad a proyectos para un solo intérprete, muy breves (de entre 3 y 6 minutos) y que estén en estado de gestación. Una sección que ha buscado trabajos no terminados ni estrenados para ofrecer oportunidades de formación, programación y encuentros a los cinco seleccionados. Podrán verse los días 1 y 2 en la Sala Polivalente del Conde Duque entre las 18:30 y las 19:15 de manera gratuita.

De manera paralela se vienen realizando un buen puñado de actividades relacionadas con la danza desde mediados de noviembre. El 28 a las 19:00 se estrenará el documental ENEUS (Javier Ferreiro, 2017) que explora las preguntas que se hacen algunos profesionales de la danza al encarar su proceso creativo. También se pondrá en marcha, por décima vez, el taller de danza y periodismo Palabras en Movimiento, que explorará el género del reportaje radiofónico de la mano de Olga Baeza, directora del programa A Compás de RNE, y la crítica y la crónica, con Sanjoy Roy, crítico especializado de The Guardian.

Certamen Coreográfico de Madrid