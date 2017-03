Lana Del Rey persigue a Celica XX en el nuevo videoclip de los madrileños

A diferencia de Miguel Noguera con ella, Lana Del Rey sí se ha cabreado con Celica XX por haberle choriceado el nombre de su segundo disco. Y es que los madrileños han decidido llamar Ultraviolencia a su segundo álbum largo, sucesor de Niños luchando, y Lizzy Grant se ha puesto de uñas.

Menos mal que ahí estaba Raúl Vázquez para, a través del cine de serie b y de referencias a películas como The Ring o It Follows, fotografiar para siempre la persecución que la diva pop más lánguida de los últimos años hace del combo madrileño mientras de fondo suena Tumba abierta, una de las canciones más redondas de este segundo disco de uno de los secretos a voces de la escena psicodélica y el shoegazer estatal, que siguen meneando a gusto su cancionero más reciente.

Celica del Rey