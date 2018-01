Como el estreno de cada nueva entrega de Star Wars en Navidad, las listas con lo mejor del año en el mundo de la literatura son inevitables. También los listados de premiados, en España y en el resto del mundo. Con ellos puede hacerse un mapa de gustos y componendas entre la calidad y el mercado. Tampoco faltan en esa mirada hacia atrás las ferias, como la del libro de Madrid (y su antiferia) mirando dentro de nuestras fronteras.

Por eso, en Notodo hemos querido echarle un pulso a lo previsible y atrevernos a celebrar por adelantado. Porque eso debería ser la literatura, una fiesta. Y al menos, antes de que nos digan cuándo y por qué debemos estar contentos, nos anticipamos. Porque estas 4 apoteosis sí merecerán la pena.

Los 30 años de Los detectives salvajes, de Bolaño

Hay pocos autores en los últimos años que después de su fallecimiento hayan puesto de acuerdo a tanta gente. Menos, aún, para bien. El chileno, o mejor dicho, ya su figura, ha adquirido en la última década la categoría de tótem de la letras. Puesta a la altura de la Rayuela de Cortázar o de Pedro Páramo de Juan Rulfo, lo cierto es que Los detectives salvajes es una obra elogiada y admirada desde su misma fecha de publicación, 1988. Entonces ya recogió el Premio Herralde y un año después la distinguió el Premio Rómulo Gallegos. Calificada de vanguardista, de cumbre del infrarrealismo y de herencia directa de la narración fragmentada de Cervantes, lo cierto es que pone de acuerdo a tantos y tan buenos escritores y críticos que se prevén unos fastos casi sin precedentes.

Aunque en estos casos es difícil pronosticar los conejos que las editoriales se sacarán de la chistera, lo más razonable será esperar ediciones revisadas o textos inéditos que acompañen. Eso, a pesar de que Anagrama ya sacó a la luz en 2016, en una edición especial, imágenes de los cuadernos de escritura de Bolaño. Una de las curiosidades en torno a los Los detectives salvajes es que no se tradujo al inglés hasta 2007. Entonces causó estragos entre la crítica especializada estadounidense; The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times coincidieron en sus aclamaciones.

El público al que no intimiden sus entre 600 y 700 páginas, variables en función de la edición, tendrá una gran oportunidad de leer o releer una novela total, riquísima, una road movie que habla del amor y de la muerte y de cómo el destino humano se entrelaza en todo ello.

La nueva novela de Julian Barnes

2018 será el año de la nueva novela de Julian Barnes. Tal frase se aguanta en la preeminencia que el escritor británico ha adquirido sobre su propia generación, la formada por Ian McEwan, Martin Amis o Salman Rushdie. Premio Booker 2011 y Caballero de las Artes y de las Letras por Francia, el autor de Una historia del mundo en 10 capítulos y medio (1989) ha anunciado que pondrá en las estanterías su nueva novela en los próximos meses, y que ésta tratará del primer amor. Así que es previsible que sus fieles, que ya saben cómo las gastó su autor favorito cuando abordó el tema en Antes de conocernos (1982) o Amor, etcétera (2000) hagan cola para hacerse con un ejemplar.

El fenómeno Barnes tiene siempre en contra, para terminar de eclosionar, la poca facilidad con la que el escritor se deja ver en los medios de comunicación. Sin llegar a ser Salinger, es poco amigo de las entrevistas y es posible que, tras la obligada promoción, casi regrese al anonimato. La aparición de su nueva obra, sin embargo, alborotará mucho más de lo que a él le gustaría y eso será bueno, porque hablar de Barnes es siempre hablar de literatura de la mejor.

Tras un 2017 en el que tuvimos que conformarnos con la irregular adaptación cinematográfica de El sentido de un final (2011), solo queda desear que su nuevo trabajo tenga la pegada de El ruido del tiempo (2016).

El centenario del nacimiento de Solzhenitsyn

Después de un 2017 en el que se han vivido los fastos de los 100 años de la Revolución Rusa, la celebración del centenario del nacimiento de Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn será calificada, por muchos, de justicia poética. El 11 de diciembre se cumplirá el primer siglo de la llegada al mundo, en la caucásica ciudad de Kislovodsk, del que sería, en 1970, Premio Nobel de Literatura.

La buena noticia es que Solzhenitsyn lleva décadas convertido, en Rusia, en icono literario y cultural más allá de lecturas políticas. Su conservadurismo y su feroz disidencia del régimen soviético hace tiempo que pasaron a integrarse en su biografía y a pesar mucho menos que su calidad literaria. Hoy, en Moscú cuenta con estatuas que lo celebran y se espera que 2018 sirva para elogiar su Archipiélago Gulag (1973) como una de las obras clave para entender el extinto siglo XX, con toda su barbarie y crueldad al servicio de supuestos ideales superiores al propio hombre.

Solzhenitsyn fue amado u odiado en el siglo XX, desde mucho antes de que la URSS lo expulsara y prohibiera la difusión de su obra. Este centenario llega en un repunte histórico de la pugna entre identidades políticas, un escenario en el que los relatos colectivos se forjan a golpe de fake news y construcciones históricas de dudosa veracidad. Quizá sus ideas lleguen justo a tiempo y leer Un día en la vida de Iván Denísovich (1962) sea una buena medida de profilaxis mental. Si algo defendió Solzhenitsyn fue la necesaria actitud crítica de los hombres. También se ejercitó en la denuncia de esa confusión habitual entre el desarrollo tecnológico y el progreso moral. Es un autor esencial, por eso su centenario será una gran oportunidad de recuperarlo.

La publicación de Vientos de invierno, de George R.R. Martin

Si alguien en el universo conocido aún no sabe qué es Canción de Hielo y fuego, este año seguro que se va a enterar. George R.R. Martin, el celebrado autor de esta heptalogía, ha comunicado a sus legiones de fans que 2018 es el año marcado para que la ansiada sexta entrega de la saga, Vientos de invierno, vea la luz. Lo que en principio estaba planeado como una trilogía ya tiene cinco tomos en la librerías, y después de este 2018 solo restaría una entrega más. El escritor y guionista estadounidense, no contento con ello, podría además añadir a este año la aparición de otro libro centrado en narrar la historia de Poniente, el escenario en el que tienen lugar todas las tramas de la serie.

Martin, por lo tanto, puede ser el fenómeno literario del año, al menos en repercusión comercial. Las expectativas, además, están en todo lo alto, ya que se trata de la novela que se publica con mayor distancia temporal respecto a las demás de la saga. ‘Vientos de invierno’ viene a cubrir el hueco que desde 2011 se ha establecido para los seguidores de la fantasía de Martin, ya que en ese año fue cuando se publicó el quinto título de la serie, Danza de dragones, coincidiendo con el estreno de Juego de Tronos en HBO. Atrás quedan los tiempos en los que el escritor de Nueva Jersey solo necesitaba dos años para ‘parir’ sus obras, como ocurrió entre 1996, año en el que apareció el primer libro, Juego de tronos, y 1998, cuando llegó el turno para Choque de reyes. Tormenta de espadas apareció en 2000, Festín de cuervos en 2005 y Danza de dragones lo hizo en 2011.

