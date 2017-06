“Sobrevivir es un privilegio que implica ciertas obligaciones. Todos los días me pregunto qué puedo hacer por aquellos que no sobrevivieron.” Simon Wiesenthal

En 1945 terminó la II Guerra Mundial, la mayor carnicería de la historia de la humanidad. Los ejércitos aliados, en su camino hacia el corazón de Alemania, descubriría el mayor secreto del Tercer Reich: los campos de exterminio nazis. Las fuerzas soviéticas, sin embargo, no necesitaban ese aliciente para mostrar dureza con los alemanes: más de veinte millones de ciudadanos de la URSS habían muerto a causa de la invasión alemana; las regiones más ricas y prósperas de su país, Ucrania, Bielorrusia y la Rusia europea, habían sido devastadas. La llegada del ejército rojo a Prusia vino acompañada de pillajes, violaciones y ejecuciones sumarias; los alemanes huyeron de él por cientos de miles.

Los anglosajones, en especial los norteamericanos, que no vivieron en su país los horrores del blitz, el bombardeo alemán sobre Gran Bretaña, quedaron atónitos cuando liberaron los campos y encontraron a sus escasos supervivientes. Ciertas informaciones sobre el Holocausto se habían filtrado, pero la mayor parte de los mandos militares aliados la consideraban exageradas; no se podía concebir que una nación europea hubiera descendido hasta esos niveles de barbarie. La primera reacción fue, lógicamente, la cólera. Cuando el general George S. Patton, al frente de su famoso Tercer Ejército, entró en Buchenwald, ante el panorama de pesadilla que se extendía ante sus ojos, gritó a sus hombres: “¿Habéis visto lo que han hecho estos hijos de puta? ¿Veis lo que han hecho estos cabrones? ¡No quiero que toméis ni un solo prisionero!”

De hecho, como nos relata Andrew Nagorski, el autor de este apasionante ensayo titulado Cazadores de nazis, que se lee con la fruición de la mejor narrativa, existió una cierta permisividad hacia los primeros actos de venganza que tuvieron lugar tras la liberación, en muchos casos sobre los guardianes que no habían podido huir a tiempo, como la inmensa mayoría de los oficiales de las SS. No obstante, pronto se decidió que los responsables del régimen nazi tenían que ser llevados a juicio, en procesos públicos con todas las garantías legales.

“Harry Truman, mucho después de dejar la presidencia, explicó el motivo original de todos estos juicios: que fuera imposible que con el paso del tiempo, alguien dijera: ‘Oh, eso nunca sucedió, no es más que propaganda, un montón de mentiras’. En otras palabras, los juicios no solo pretendían castigar a los culpables sino que jugaban un papel crítico para establecer un relato veraz que pudiera pasar a la historia”. Pero miles de antiguos nazis, que habían cometido crímenes abominables, no respondieron por sus actos: adoptaron identidades falsas, huyeron a países remotos, se ocultaron durante algún tiempo, aprovechando la confusión de la posguerra y, al cabo de un tiempo, retomaron tranquilamente su vida.

Pero hubo un reducido grupo de hombres y mujeres que, desde la sociedad civil, se negaron a permitir que eso sucediera. Que lucharon para que la ignominia nazi no se olvidara y para que los verdugos terminaran ante la justicia. Algunos de ellos eran judíos y habían sobrevivido a los campos de la muerte. Este es el caso del más famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, un joven arquitecto que se reconvirtió en “un detective con seis millones de clientes”, como lo definió un periodista norteamericano. Fundó en 1947 el Centro de Documentación Judía en Austria, posteriormente rebautizado como Centro Simon Wiesenthal, desde el que reunió pruebas que permitieron llevar a juicio, durante los cincuenta y ocho años siguientes, a más de un millar de criminales de guerra, incluyendo a Adolf Eichmann, un diligente funcionario del Reich que planificó el Holocausto, ejecutado por Israel en Jerusalén.

Las hazañas de Wiesenthal fueron seguidas con creciente interés por la opinión pública mundial, inspiraron películas de ficción y best-sellers como Los niños del Brasil, Odessa o Marathon Man y, sobre todo, consiguieron que otros siguieran sus pasos, como al matrimonio formado por Beate y Serge Klarsfeld, quienes persiguieron a los criminales que habían actuado en la Francia ocupada, como el tristemente célebre Klaus Barbie, “El carnicero de Lyon”. En otros casos, se trató de juristas tenaces y valerosos que se negaron a permitir que millones de asesinatos quedaran impunes, como el juez polaco Jan Sehn o el fiscal de la República Federal Alemana Fritz Bauer. Aunque se trata de un tema casi inabarcable, el libro de Nagorski que ahora publica Turner Libros nos ofrece un amplio fresco de historias y personalidades que merecen ser recordadas.

“Nada pertenece al pasado. Todo es aún parte del presente y podría convertirse de nuevo en futuro”.

Fritz Bauer

Cazadores de nazis