“¡Sufre, traga tus mocos, castigo ejemplar, yeah!”

¡Y yeah, ouh, yeah! Por fin hemos podido ver esta aclamada propuesta de Íñigo Guardamino, gracias a su vuelta a los escenarios. En este caso el de la nueva Intemperie Teatro.

Autor y director de algunas de las piezas más delirantes e iconoclastas del llamado off madrileño como son Sólo con tu amor no es suficiente o Este es un país libre y si no te gusta vete a Corea del Norte (titulazos, por cierto), Guardamino nos ofrece aquí otro caramelo envenenado a la puerta del colegio. Bueno, en este caso del teatro. Un caramelo que nosotros espectadores cogemos y disfrutamos con gusto, porque a estas alturas de la película Guardamino ya no es un desconocido.

“El espectador se enfrentará tanto a un típico análisis de pareja como a una propuesta casi casi de ciencia ficción ambientada en una sociedad pseudoapocalíptica e inesperada”

Castigo ejemplar, yeah! comienza con unos padre colándose en el despacho del director del muy selecto colegio privado de su hijo. ¿Por qué? Por órdenes de su pequeño infante de diez años, que todavía no sabemos si es un angelito de dios o el mismísimo Damien. Y es que el colegio tiene unas estricta normativa (a la tercera falta ya podéis imaginar qué sucede: un castigo ejemplar, of course) y para evitar represalias y que, oh no, el niño acabe teniendo que ir a un colegio público, los padres deben destruir los expedientes de estos susodichos deslices en los que al parecer se ha visto envuelto su hijo.

Las sorpresas irán haciendo acto de presencia y el humor negro, por supuestísimo, también. Con el surrealintelectualismo de Guardamino impregnando cada línea del texto, el espectador se enfrentará tanto a un típico análisis de pareja (“ya no me tocas, has cambiado, no te soporto”, etc., etc.) como a una propuesta casi casi de ciencia ficción ambientada en una sociedad pseudoapocalíptica e inesperada (aunque bien cercana nos parece).

Guardamino sabe cómo dosificar la información y el espectáculo se sigue con interés, así como con unas malsanas risas que afloran de vez en cuando para aligerar el thriller. Natalia Díaz y Rodrigo Sáenz de Heredia dan vida a estos progenitores acojonaos en múltiples y variados sentidos, creciendo y asalvajándose a medida que avanza la función. Una pareja acomodada, espejo de tantas otras, que hace reflexionar acerca de mil temas. Desde la corrupción hasta la institución familiar. Pasando por la educación escolar, el sexo sin tapujos y el bullying. Todo cabe (y cuanto más extremo y ácido mejor) dentro de este ejemplar castigo.

Yeah.

