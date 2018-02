Un edificio de viviendas de más de 3.000 m2, con disposición rectangular, dos fachadas de 55 metros, con 17 ventanas abalconadas y casi 70 aperturas exteriores, dos patios interiores, dos viviendas por planta, un bajo y una azotea con buhardillas en la quinta planta en el corazón de uno de los barrios más señoriales y con mayor solera de la capital. No, no es una oferta que no podrás rechazar que te hace el nuevo tiburón inmobiliario: es el nuevo espacio de Casa Decor, que regresa por sexto año al barrio de Chamberí, concretamente a la esquina que conforma el cruce de las calles Francisco de Rojas y Sagasta.

Durante más de un mes, desde hoy y hasta el 25 de marzo, Casa Decor aprovecha que la Semana del Arte está al caer y el que el Madrid Design Festival, el mayor festival de diseño que se haya celebrado nunca en la ciudad, está en el ecuador de su primera edición; para regresar por todo lo alto con casi setenta intervenciones en los diferentes espacios del edificio: desde los pasillos y las paredes hasta la azotea, los cuartos de baño, las buhardillas, vestíbulos, señaléticas, fachadas o los salones de cada una de las plantas.

Cerca de cien empresas y marcas y casi cuarenta plataformas, medios de comunicación y festivales colaboran este año con un Casa Decor que, un año más, convierte un gran edificio señorial de Madrid, en una gran exposición colectiva de interiorismo, en donde tanto decoradores, arquitectos, diseñadores, paisajistas, artistas y, claro, interioristas como empresas del sector del consumo, el lujo o la alta gama se funden para revestir al pasado de futuro.

