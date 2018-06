Para muchos, ¡Olvídate de mí! (o Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ha sido la mejor película que dirigió Michel Gondry (incluso por delante de otras obras maestras como La ciencia del sueño o Rebobine, por favor, entre otras) y la mejor que protagonizó Jim Carrey (incluso por delante de exigentes títulos como The Majestic, El show de Truman o Man On the Moon, entre otras). Por eso, la noticia que confirma que Gondry y Carrey volverán a trabajar juntos ha erizado la piel a más de uno.

Y si en aquella estábamos ante un drama romántico y fantástico con cierto aire a cine indie americano que se convertiría en un film culto prácticamente de manera inmediata; la nueva alianza entre director y actor será una comedia. Kidding es la serie de televisión que emitirá la cadena Showtime y en la que también forman parte del reparto nombres como los de Catherine Keener, Judy Greer, Bernard White o Cole Allen.

En ella, Jim Carrey interpreta a un icono de la TV infantil, amado por millones de personas, pero que empieza a perder la cordura cuando su familia se desarma. “Un hombre amable en un mundo cruel sufre un proceso de pérdida de cordura tan gracioso como desgarrador”, promete la sinopsis. Imaginando al Carrey de títulos en los que interpretaba a personajes ciclotímicos y bipolares como Yo, yo mismo e Irene, Mentiroso compulsivo, La máscara o Ace Ventura, esto solo puede salir bien.

Reencuentro de culto