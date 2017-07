Cuando te pones a hacer un documental, una de las artes que más hay que cultivar es la templanza. Empiezas haciendo una cosa y terminas haciendo otra, porque la propia realidad de lo que retratas es más fuerte que tú, y te arrastra, y debes sucumbir porque negar la realidad es negarse a hacer un buen documental.

Que se lo digan a Carmen Bellas, que comenzó dirigiendo una película por encargo del colectivo de arquitectos Autobarrios para retratar el difícil barrio de San Cristóbal y las acciones de reactivación que el grupo puso en marcha, y terminó haciendo una película sobre ella. Bueno, sobre ella y sobre los niños que viven en San Cristóbal, que a pesar de proceder de montones de países, son iguales que nosotros.

Aquel barrio es uno de los que más altas tasas de inmigración tiene, pero es que ser niño, estar en la calle y pasar el verano a veces solo lleva a una cosa. Y ahí está Una vez fuimos salvajes. Tras ganar el premio concedido por Numax en la sección #Latexos del festival Novos Cinemas, Carmen nos habla sobre el proceso de creación de la película. Sobre sentirse una intrusa en un barrio del que debía sacar algo. Sobre intentar devolver ese algo y hacer algo bonito. Sobre esto de hacer documentales, para lo que no hay nada establecido, más que la propia realidad de la que tanto queremos hablar.

“Me resultó muy difícil convencer a la gente de que no quería hacer un reportaje televisivo tipo Callejeros y además no olvidemos que yo era una intrusa, no me conocían de nada, con lo cual pensar que me iba a ganar su confianza era de lo más ingenuo”

La película respira tres palabras, sobre todo a nivel visual: niño, calle, calor. ¿Qué es lo que te gusta de los niños que no tienen los adultos como para que no salgan en tu película?

Me gusta la idea de intentar capturar ese momento de la infancia en el que nos construimos a través del juego y de la interacción con lo que nos rodea. Cuando los tiempos muertos dejan espacio para que la imaginación pueda bucear en lo fantástico, y se es ajeno todavía a los esquemas encorsetados de la vida adulta.

Dicho esto, la película no nació con esta idea, sino que fue algo que se nos coló como balón entre las piernas y que finalmente fui capaz de ver gracias a María Antón, Gabriel Azorín y Rafa Alberola (montaje/guión, producción, diálogos).

Bueno, salen dos personajes mayores en un banco…

Claro, salen unos cuantos más, aunque el espectador no los recuerda porque están al principio. Me resultó muy difícil convencer a la gente de que no quería hacer un reportaje televisivo tipo Callejeros y además no olvidemos que yo era una intrusa, no me conocían de nada, con lo cual pensar que me iba a ganar su confianza era de lo más ingenuo.

Por otra parte, aunque sí que hay gente adulta grabada, no hacían que la acción o las sensaciones avanzaran y por eso los desechamos en montaje. A lo largo de la peli se explica en la voz en off, dejé de retratarlos porque sólo conseguía conversaciones de ascensor.

¿Fue una de tus intenciones que todo el mundo pudiese ver y entender esta película, o te interesan más otras cosas?

Tuve el error durante mucho tiempo de pensar que era importante. Y que la película sería un regalo para ellos (y no al contrario). Supongo que porque tenía miedo a exponerme. Quería quedar bien con todo el mundo. Así que comencé a planear un documental que analizara la conformación de los barrios de las grandes ciudades. Poco ambiciosa… Me había marcado unas líneas rojas, no hablar de desahucios, ni ocupación, ni drogas, ni violencia, y eso lo mantuve. Pero no sabía de qué iría entonces todo aquello porque no tenía ni idea del tema.

Afortunadamente, y sobre todo en el proceso de guión y de montaje, me ayudaron a entender que debía hacer algo que me importara a mí en primera instancia. Algo pequeño, íntimo, frágil. Pero que al menos tratara de ser honesto. Y ahí todo cobró sentido. Continuamos la confección tratando de entender su propio proceso, nuestro momento personal, y el material que se había generado. Fuimos cosiendo sus piezas hasta que tomó la forma que pudo. Y esa forma remite a un espacio mental, al que cada espectador se traslada mientras la ve, conformado por los recuerdos de su propia infancia.

“Ha sido una escuela de pensamiento y de toma de decisiones, agotadora, frustrante y fascinante a partes iguales… y yo he estado perdida la mayor parte del proceso”

Tengo entendido que te mudaste al barrio de San Cristóbal. ¿Qué relación conseguiste construir así con sus habitantes?

Viví allí cuatro meses, sí: dos sin rodar y dos rodando a tiempos intermitentes. La verdad es que me trataron muy bien. Pero la cosa cambió un poco cuando llegaron las cámaras. Los adultos no querían salir o estaban muy impostados, y en general la gente tenía bastante rabia contenida hacia ellas.

Llevé muy mal esa frustración, empecé a querer irme y a rechazar el proyecto porque no hacían lo que yo necesitaba… Creo que me venció el ego. Pero mi equipo de rodaje seguía adelante y tiraba del barco, sin buscar nada concreto, solo dejándose llevar por el calor, el verano y la calle, y los amigos que estaban fuera, “en Madrid”, y veían material no paraban de decirme: “tu peli no va de San Cristóbal, va sobre ti”.

El documental es el género más vivo, y eso es lo bonito que tiene. En el caso de tu película, ¿ha terminado siendo lo mismo que cuando empezó? ¿Trabajasteis con referencias?

No teníamos referencias fílmicas, igual sí de atmósfera o de tono. Al principio, cuando hablaba con Michal Babinec (mi fotógrafo) no sabía cómo explicárselo, así que me llevó al Reina Sofía a hojear libros de fotografía, y ahí apareció Helen Lewitt, o las primeras conversaciones sobre El Señor de las Moscas, o Kids, o los vídeos caseros que graban los padres a sus hijos.

Establecimos un código de aires: los adultos superados por las infraestructuras, los adolescentes estáticos y aprisionados, los niños escapando del encuadre que trata de contenerles. Y comenzamos a grabar. Cada noche nos veíamos los brutos y hablábamos sobre ellos, sobre cómo nos habíamos relacionado en cámara y sonido con lo que grabábamos, y pronto empezó a embriagarnos esta sensación de baile y de formar parte de la acción. Digamos que por un segundo conseguimos contagiarnos de la alegría y del juego, y toda la teoría aprendida terminó por desaparecer. Así, sin quererlo, nos transformamos en uno de ellos.

“Me frustraba que la gente rechazase la cámara: empecé a querer irme y a rechazar el proyecto porque no hacían lo que yo necesitaba… Creo que me venció el ego”

En la película se puede escuchar un diálogo entre tú y Jose, un personaje de San Cristóbal. ¿Fue real esa relación?

Bueno, a medias. Jose existió, era mi amigo. Con él celebré mi cumpleaños ese año. Pero nunca llegué a grabarle ni en imagen ni en sonido. En ese proceso de coser la película empecé a escribir un pequeño diálogo con un personaje imaginario, pero no tenía ni pies ni cabeza, y pronto Rafa lo convirtió en el recipiente, un golem. Jose dice tópicos, los que yo pienso (o pensaba), y representa una idea de barrio que parece que ya no existe. Lo utilizamos para conducir al espectador entre las escenas de este gran caleidoscopio. Dicen que es un desdoblamiento mío, y yo creo que tienen razón.



Parece que los diálogos y el montaje estén hechos el uno para el otro.

Ha sido un trabajo muy en equipo y entre amigos. Y somos muchos, ni siquiera solo los que estamos en créditos. Ha habido visionados comentados, escritura, remontaje, reescritura. Hemos hablado durante casi 8 meses en total (6 de montaje y 2 de cierre de guión) y María ha movido todas las piezas mil veces. Ha sido una escuela de pensamiento y de toma de decisiones, agotadora, frustrante y fascinante a partes iguales… y yo he estado perdida la mayor parte del proceso.

“Establecimos un código de aires: los adultos superados por las infraestructuras, los adolescentes estáticos y aprisionados, los niños escapando del encuadre que trata de contenerles. Y comenzamos a grabar”

¿Ha cambiado mucho el barrio desde que empezaste a rodar hasta ahora? ¿Mantienes la relación con alguien de allí?

Cuando nos pusimos a editar tardamos casi un año hasta que la peli estaba completa, y para entonces ya se sentía todo muy lejos, como esa casa de verano a la que no quieres volver por si la gente ha cambiado y ya no es lo que recuerdas. Sé que han mejorado varias de las instalaciones que aparecen en la peli, me lo dijeron un par de vecinos en uno de los pases, y mantengo relación con quien la tenía antes, con los que encargaron el proyecto y quienes trabajan allí, pero al final podría haber sido filmada en cualquier otro barrio y con otros protagonistas, porque se convirtió en un viaje personal más que otra cosa. Supongo que por ello a mucha de la gente le fui regalando los brutos durante el proceso de grabación: sabía que el cine y la televisión tienen caminos y tiempos muy distintos y quería que tuvieran un pedazo.

¿Te espera ahora la ficción? ¿Qué te ha dado el género documental?

Nunca había trabajado en el documental, y el proceso es muy diferente, claro. Sobre todo el ser capaz de cambiar tus planes cuando la realidad del rodaje o del montaje te obliga. Tiene algo de adictivo. Eso sí, me gustaría seguir nadando en este camino intermedio entre documental y ficción.

¿Qué es lo que mejor te llevas?

El equipo (los amigos), la experiencia y la película. En ese orden.

Carmen Bellas