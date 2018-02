Si alguien me preguntara por algún artista de la época post-internet y que le recomendara alguna exposición interesante en el universo online, uno de los primeros nombres que me vendría a la cabeza sería el de Canek Zapata (1985).

La primera vez que te sumerges en sus newhive puedes apreciar la originalidad de su obra, pese a que los recursos que utiliza -memes y gifs o collages- son imágenes que están tomadas directamente de la colectividad y que todos hemos visto y utilizado. Es decir, están totalmente integradas en nuestro mundo y Canek nos obliga a mirarlas de manera distinta. Es por esta senda, incluso cercana a la programación, por la que se desarrolla su obra.

La propia web de Canek Zapata recuerda a las webs de otros artistas (como Petra Cortwright, por ejemplo) y a las premisas del netart, partiendo desde la interactividad; no es en ningún momento una página web descriptiva, sino que permite un juego de espejos en el que perderse en el amplio catálogo de proyectos. Este formato es fruto de un trabajo extensísimo y relacionado entre sí que logra la ilusión de un mundo propio a la manera de los videojuegos y que, como ellos, incluye una reflexión no sólo implícita en la utilización de las imágenes, sino también explícita, reflejada en problemáticas sociales o filosóficas que van desde el taoísmo hasta la manera en la que nos movemos y comunicamos.

Sin embargo, la singular importancia del arte de Zapata reside en que siempre mantiene una distancia en cuanto a los discursos oficiales de la imagen, llegando incluso a subvertir estos discursos gracias a la utilización de elementos que producen una diacronía en esta, como son el glitch o el gif de elementos aleatorios, consiguiendo crear una asombrosa sinfonía de colores y efectos sensoriales que nos acercan a una verdadera reapropiación de las imágenes mediante el error y la repetición.

Basándose en estas reglas de la utilización de la imagen pobre como elemento principal de trabajo, Canek construye un mundo onírico de imágenes con una gran fuerza visual; así ocurre en Tríptico, una potencia que se puede apreciar también en Homenaje a Carlos Mérida. Incluso apuesta por algo que podríamos denominar ‘paisaje glitch‘ y que recuerda al arte de Yoshi Sodeoka, que se apodera de las imágenes y las transforma.

También es importante el juego con el lenguaje, no sólo en proyectos como Brokenenglish sino también dentro de su propia página, como en La máquina de escribir, apuntando a un nuevo estadio en la poesía, siempre acercándola a un ámbito más cerca de lo visual que al del propio texto.

Esta reapropiación de las imágenes se basa (y lanza ahí su dardo reflexivo) en la necesidad de experimentar con los distintos formatos que tenemos a nuestro alcance y de incidir en la capacidad de mezcla de elementos para cuestionar al propio sistema mediante las herramientas que nos da este mismo.

