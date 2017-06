Aunque llevamos luchando por sobrevivir al salir a la calle desde hace varias semanas, con temperaturas que han roto todos los percentiles y termómetros del mundo, el verano empieza hoy.

Literalmente: hoy, 21 de junio, primer día del verano y, además, día de la música; hemos confeccionado nuestra lista de las que creemos que pueden llegar a ser las canciones más (sic) sonadas de este verano, o las potenciales Canciones del Verano 2017. Incluso a sabiendas de que el trono ya tiene dueño (nadie le toserá a Despacito), te decimos lo que vas a escuchar los próximos tres meses… quieras o no.

FUERA DE COMPETICIÓN: LUIS FONSI & DADDY YANKEE – DESPACITO

¿Qué decir que no se haya dicho ya? La nueva Macarena tiene nombre. En tiempo récord ya hay múltiples versiones, guiños y reinterpretaciones. Incluso Justin Bieber o Major Lazer quisieron apuntarse un tanto. La realidad es que esta lleva siendo la canción del invierno, de la primavera y todo indica que lo será del verano y del otoño. Ya nos sale por la nariz y las orejas de tanto oírla, pero no tiene pinta de que vaya a menguar su proyección en los próximos meses. Es la canción del verano indisctublemente, incluso antes de que éste empiece. El resto se disputarán un espacio en el podio.

MALUMA – FELICES LOS 4

Mientras seguimos buscando al cuarto de “los 4”, el colombiano sigue conquistando las listas de todo el mundo. Probablemente sea ésta la única canción que pueda intentar toserle un poco a la universal Despacito: un medio tiempo reggaetonero tan cerca de la lascivia sexual como de la machistada pop, un género que sigue copando listas de ventas y números 1. Lo que es indudable es que ese “vamo’ a ser feli, felices los cuatro: te agrandamo’ el cuarto” lo corearemos queramos o no.

SHAKIRA – ME ENAMORÉ

La primera vez que la escuché no sabía si era lamentable o instantánea. Y es que su oda a su pareja Gerard Piqué tiene frases que parecen compuestas por un(a) aprendiz, y no por una de las compositoras más exitosas de América Latina en los últimos 25 años. Sin embargo, Shakira deja perlas como “mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita” o “contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par: solamente te lo digo por si quieres practicar”. Pero, mira por dónde, a pesar de la vergüenza ajena y la exhibición de intimidad que impone la colombiana, la canción funciona y sigue escalando puestos. Al final va a molar y todo. Bueno, no, pero bailar la bailaremos a base de bien en orquestas y discotecas móviles este verano.

ENRIQUE IGLESIAS & DESCEMBER BUENO & ZION & LENNOX – SÚBEME LA RADIO

Este año Enrique se va a comer los mocos. Lleva varios años o siendo la canción del verano o la primera alternativa: Bailando, El perdón y Duele el corazón lo consiguieron los años pasados; y esta Súbeme la radio es la apuesta para este año. Siendo consciente de que no será la canción del verano, desde la industria echan toda la carne en el asador para que el hijísimo más internacional de Julio vuelva a estar, al menos, en el podio.

C. TANGANA – MALA MUJER

Parecía imposible, y de pronto la gran esperanza del trap-pop español ficha por Sony y comienza a convertirse en un fenómeno viral en todo el mundo. Lleva apenas unas semanas sonando esta Mala mujer que reposiciona al líder de Agorazein como una de las posibles canciones del verano con una suerte de mixtura de reggaetón, trap, salsa y pop latino desde la vanguardia del pop alternativo.

ED SHEERAN – SHAPE OF YOU

Hoy en día no hay mayor fenómeno de masas que Ed Sheeran. Incluso Harry Styles, el One Direction exiliado, va por detrás del pelirrojo. Las cifras de ventas quedan amparadas por canciones como ésta Shape of You, posiblemente (y ya es decir) su hit más universal hasta la fecha: una canción omnipresente en vídeos de instagrammers, en radiofórmulas, en estadios, orquestas y versiones virales. No nos la sacaremos de encima este año, asumidlo.

YUNG BEEF – DINERO E LA OLA

“Yo hago que siga la moda: en las calles yo soy la emisora”, canta El Seco en su último hit. Cuando creíamos que Los Planetas le habían comido la tostada, apropiándose de su Ready pa morir en Islamabad, aparece el pxxr gvng con una de sus mejores y más virales canciones: tan cerca de la delincuencia callejera y el macarrismo como de la vanguardia trapera. Pero, sobre todo, con un estribillo circular que debería colarse en radios comerciales de una vez.

DAVID GUETTA & JUSTIN BIEBER – 2U

Un nuevo artefacto EDM facturado por el rey del género y con la voz del último divo pop más global. David Guetta y Justin Bieber ponen música no solo a la última campaña de Victoria’s Secret, sino también a los amantes del pop electrónico más cibertrónico e hiperkinético a través de este hitazo.

NOVEDADES CARMINHA & ALBA GALOCHA – TE QUIERO IGUAL

No necesitaban jubilar tan pronto su último disco, pero el combo gallego vuelve a demostrar que están en su mejor momento creativo, y su más hiperactivo. Así lo demuestran con un nuevo single en el que patean el tablero: suenan a una suerte de funk-pop elegante y sexy, tan cerca de William Onyeabor como a Devendra Banhart, cantan con una modelo, salen en las revistas de tendencias y la prensa, le tiran un beef a Los Planetas, consiguen ser trending topic, confirman fin de gira en La Riviera y ponen banda sonora al verano más sexy de un grupo de indie que comienza a conquistar territorios inexplorados por una banda de dicho circuito.

PITBULL & J BALVIN & CAMILA CABELLO – HAY MA

Uno de los reyes del nuevo reggaetón sonando a Ricky Martin; el rey de las colaboraciones disparando fraseos encendidos; y la princesa del pop latino colando las facciones más melódicas de una canción que, desde ya, comienza a opositar para hacerse con un hueco en el podio estival. Sale sola.

THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY – SOMETHING JUST LIKE THIS

Llevan dos años de un ascenso frenético, desde que el single Roses coronara al dúo de productores neoyorquino como uno de los que mejor entiende las derivas del trap, el house y la EDM de tintes alternativos. De ahí que su alianza con Chris Martin sea una de las mejores bazas para conectar con una sensibilidad britpopera que se debate entre lo épico y lo inmediato.

HARRY STYLES – SIGN OF THE TIMES

Consiguió lo impensable: pirarse de la última gran boyband de masas (One Direction) y alcanzar un éxito mayor si cabe. Es difícil que una balada, o un medio tiempo al estilo de Robbie Williams, consiga hacerse con el premio de canción del verano, pero el británico continúa escalando posiciones en las listas de ventas, a la vez que sigue inyectándonos el poderoso estribillo de una de las canciones más radiadas de este año.

CAFÉ QUIJANO & WILLY BÁRCENAS – PERDONARME

Parece una broma nuestra, pero no lo es: el trío de hermanos leoneses ha decidido aparcar por un rato la ranchera-pop para coquetear con el reggaetón y el electro-latino con la colaboración del vocalista de uno de los últimos fenómenos de la ranchera-pop contemporánea. Sí, Café Quijano y el icono de Taburete se funden en una canción que comienza a expandirse como la Marca España que es.

DANNY OCEAN – ME REHÚSO

A veces pasa, y canciones que llevan un año sonando hasta la saciedad en otros países comienzan a sonar por primera vez en España meses después. Es el caso de ese hit planetario del productor venezolano, que consigue mezclar reggaetón, pop latino y trazas dancehall en una canción que ya comienza a ser la banda sonora de discotecas viceversers de todo el país.

SANDRO REY – LAGARTA

A veces, lo que parece una broma puede convertirse en un arma de doble filo. Puede llegar a ser el caso del single del vidente pop más bizarro de nuestra televisión: un Sandro Rey que canta a esa “niña” como en otras ocasiones lo hicieron otras figuras trash de la televisión española como Rafa Mora, Dinio o Leticia Sabater.

OJETE CALOR – QUÉ BIEN TAN MAL

No sabemos en qué momento España reflexionará y enviará a este par de divos subnopop a Eurovisión. Mientras tanto, Carlos Ojete y Aníbal Calor siguen firmando algunos de los mejores singles electropoperos, entre lo trash, lo cañí, la pista de baile más dance y el bakalao costumbrista, como demuestran en esta Qué bien tan mal.

BOMBAI & BEBE – SOLO SI ES CONTIGO

Lleva dos años rondando por ahí esta canción; pero ha sido este año cuando, gracias a la aportación vocal de Bebe y a que es la banda sonora de uno de los últimos hits del cine español, la recientemente estrenada comedia coral Señor, dame paciencia, que esta Solo si es contigo puede seguir escalando puestos en la conquista del trono de canción del verano.

MALDITA NEREA – BAILARINA

Tres años sin disco nuevo, y Jorge Ruiz y sus compinches regresan con todo. Lo hacen con un single que, desde ya, se sabe que será la canción oficial de La Vuelta Ciclista a España de finales de verano: razón de sobra para saber que corearemos el estribillo de nuevo himno pop del murciano, que ya comienza a colarse en listas y a contar su viralidad en cientos de miles de reproducciones de la canción en tan solo unos días desde su puesta en circulación.

JASON DERULO & NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – SWALLA

Un auténtico cóctel de inmediatez urban: como si de un reggaetón deconstruido se tratase, lo nuevo de Jason Derulo con la colaboración de Nicki Minaj y Ty Dolla $ign deja uno de los mejores estribillos que corearemos este verano: ese “Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya / Swalla-la-la” que no nos podremos sacar ni de la cabeza ni de la lengua todo el verano.

CARLOS BAUTE – VAMO’ A LA CALLE

Todos los veranos lo intenta, pero la realidad es que el venezolano lleva varios años sin colar una canción tan radiada como aquella Colgando en tus manos que lideró un verano. Este año cuela un reggaetón de aires salseros y con un estribillo marca de la casa, de su época de aquellos hits de principios de siglo que lo convirtieron en el heredero de Carlos Vives.

FANGORIA – ESPECTACULAR

Aunque su último álbum largo tuvo un éxito regulero, el dúo Fangoria encontró cobijo y una nueva conquista tanto del territorio alternativo como de la radio comercial con este hit compuesto por Guille Milkyway, nombre tras el que se esconde el todopoderoso líder de La Casa Azul, con un electropop que mantiene las cotas épicas en un envasado de pop completamente inmediato y dance que, a buen seguro, se convertirá en himno del World Pride Madrid.

MORAT & ÁLVARO SOLER – YO CONTIGO, TÚ CONMIGO

Son dos de los nombres más omnipresentes de la radio comercial española estos últimos años, y ahora tendrán que demostrar que su unión sí puede hacer la fuerza. Sobre todo, sabiendo que son la banda sonora de la tercera entrega de la saga Gru, mi villano favorito. La canción mantiene el perfil folk-pop playero de tintes country con el que conectan tanto el español como los colombianos. Veremos si consiguen conquistar o no las listas.

SEXY ZEBRAS – QUIERO FOLLAR CONTIGO

Cada vez que hablan sube el pan. La entrevista que les hicimos hace unas semanas, con motivo de la publicación de su flamante La Polla, levantó ampollas a la vez que encontró nuevos aliados. Algo que el trío madrileño lleva imponiendo en los últimos años: están conquistando a la velocidad del rayo la escena latinoamericana y, en su nuevo y controvertido disco, juegan con lo políticamente incorrecto a la vez que imponen nuevos registros, como el de su canción más exitosa hasta la fecha y la que genera más detractores y fanáticos: exactamente lo que tiene que tener un hit, generar cosas.

DAVID OTERO – AIRE

Ya son varias semanas cantando eso de “antes de que vuelvas a llover déjame que te levante”. Y es que el artista antes conocido como El Pescao, miembro fundamental de El Canto del Loco, consiguió reencontrarse con las masas en un nuevo álbum que contiene pildorazos que desde el primer momento que han comenzado a sonar en radios comerciales no han cesado su conquista de nuevos públicos, algo de lo que lleva detrás Otero muchos años.

CHYNO MIRANDA & WISIN & GENTE DE ZONA – QUÉDATE CONMIGO

Es la presentación oficial de un nuevo opositor al trono de príncipe del reggaetón, y su entrada es por la puerta grande: colaboraciones de reconocidos nombres del pop latino como Wisin y Gente de Zona y una canción que, en tan solo unos días, ya ha conseguido cerca de cinco millones de reproducciones de su videoclip.

Canción del Verano 2017