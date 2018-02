Tiene tan solo 20 años (¿post-millennial o algo así?), pero eso no ha sido un impedimento para que sea uno de los nombres del año. Su Havana es una de las canciones más radiadas de los últimos meses, y su homónimo álbum debut, primero después de su sonada salida del girl group Fifth Harmony, está revolucionando los cimientos del mainstream global. Bandera del nuevo pop latino con presencia en la industria anglosajona, la cubana Camila Cabello comienza a rodar en directo las canciones de uno de los discos más exitosos (aunque algo descafeinado, como os contamos en nuestra crítica) de lo que llevamos de año.

Y entre las paradas obligatorias de su gira mundial, o el Never Be the Same Tour 2018, estarán las dos principales ciudades españolas: Barcelona y Madrid. Será en los primeros días de verano cuando podremos disfrutar del directo de Camila Cabello, el martes 26 de junio en el Sant Jordi Club de la capital catalana y el miércoles 27 en el madrileño Wizink Center en formato Ring.

Las entradas, que se podrán comprar a través de la web de Ticketmaster, Live Nation y Doctor Music, se pondrán a la venta este viernes 2 de marzo a partir de las 10h. y costarán 37 € + gastos de distribución.

Gira habanera