En España no ha habido políticos que tomasen el cielo por asalto; pero en Estados Unidos, la influencia de la música latina sí está tomando las instituciones de la música discográfica, el Billboard, las listas, las miradas. La influencia del reggaetón, el número 1 universal para Despacito y la escalada de varios de los artistas latinos más productivos de los últimos años han impuesto un principio de cambio de paradigma en la sonoridad de lo que entendemos como ‘pop’.

Pero faltaba una referencia femenina que pueda toserle a los J Balvin, Maluma, Luis Fonsi, Nicky Jam o Bad Bunny; que a su vez rearme la imagen, trascendencia y sonoridad de precedentes divas latinas forjadas en el Sonido Miami de los 80-90 como Jennifer López o Gloria Estefan; y que, a su vez, le plante cara en la conquista del reinado del nuevo pop urbano a las Rihanna, Dua Lipa, Sia, Demi Lovato, Ariana Grande o Selena Gomez, por mentar sólo algunas. Pues la tenemos. O, al menos, eso parece.

“Faltaba una referencia femenina que pueda toserle a los J Balvin, Maluma o Nicky Jam; que a su vez rearme la trascendencia de precedentes divas latinas forjadas en el Sonido Miami de los 80-90 como Jennifer López o Gloria Estefan; y que plante cara a las Rihanna, Ariana Grande o Selena Gomez de hoy. Pues la tenemos. O, al menos, eso parece”

Se llama Camila Cabello, y a pesar de contar tan solo con 20 años de edad, lleva más de un lustro siendo una cara reconocida en el universo pop. La culpa la tuvo, primero, el Factor X americano, y luego, la formación de Fifth Harmony, la última gran girlband universal. Pero Cabello, cubana radicada en los Estados Unidos desde los siete años, quería ir más allá, incluso antes de cumplir la mayoría de edad: comenzó a agitar el avispero de Fifth Harmony a finales de 2015, cuando confesó que quería iniciar una carrera en solitario.

Acabaría saliendo del grupo (por decisión propia o expulsión fulminante) unos meses más tarde: una colaboración con Pitbull y J Balvin (de la canción Hey Ma, que formó parte de la última entrega de A todo gas) y un álbum que lleva preparado más de medio año y que acaba de ver la luz acabaron siendo las puntas de lanza para construir un potencial nuevo fenómeno del pop urbano latino de influencia anglófona.

En su debut abre una serie de nuevas vías desde donde debería desarrollar una identidad más propia que la que guarda el global del álbum. Destaca especialmente cuando dispara cortes que nos invitan a pensar por dónde van a ir los tiros del reggaetón del futuro (Havana es uno de los mejores temas del año pasado; pero incluso esos guiños neosalseros de She Loves Control; esa suerte de evolución pop del Bajo el mar de La Sirenita en Inside Out); e incluso cuando se atreve a jugar a la cantautora urban, tirando del hilo del que tiró Justin Bieber en Love Yourself (tanto All These Years como, sobre todo, Real Friends, mantienen esa sonoridad) Camila Cabello marca la diferencia y se distancia de sus posibles competidoras.

Empata con las divas urbanas que llegaron antes que ella (sobre todo con esa sonoridad tan identificable a Rihanna, Dua Lipa o Sia), sonando Camila Cabello como una extensión de lo antes hecho por ellas en temazos muy serios, pero con una marca bastante poco singular como Never Be The Same o Into It: sí, los canta (muy bien, variando registros y todo) ella, están en su disco, pero… ¿la identificarías en la radio si no te dijesen que es ella? Lo mismo sucede en baladas y medios tiempos como Consequences o Something’s Gotta Give, que suenan como versiones devaluadas, o baladones descartados de alguno de los últimos discos de Rihanna o Adele.

“Cuanto más intente radicalizar su discurso, tiene todas las papeletas para saberse la heredera de Jennifer López. Mientras siga replicando modelos de iconos pop reconocibles, tendrá que tener cuidado con otros iconos en expansión como Anitta, Karol G o Paty Cantú”

Cuanto más intente radicalizar su discurso, erigirse como el quórum presente del sonido urbano americano y la representación de la cotización al alza del sonido latino en la aldea global, Camila Cabello tiene todas las papeletas para saberse la heredera de Jennifer López. Mientras siga replicando modelos de iconos pop con una marca tan identificable y reconocible como algunas de sus compañeras de generación, la cubana tendrá que tener cuidado con otros iconos latinos en expansión: Anitta (ésta sobre todo), Karol G o Paty Cantú, principales opositoras del reinado anglolatino.

Camila Cabello