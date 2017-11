Aún no les ha salido pelo en casi ningún poro, pero Calpurnia tienen algo de lo que ningún otro grupo del momento se puede jactar: su cantante es Finn Wolfhard, uno de los chavales de Stranger Things (concretamente el personaje de Mike Wheeler) y del reciente remake de IT.

A sus 14 años no sólo es uno de los prodigios del mundo de la interpretación de estos últimos dos años, sino también una de las posibles revelaciones del pop alternativo más deslenguado y desenfadado. Así lo confirma el sonido de Calpurnia, banda que capitanea Wolfhard, y que no es ninguna aventura adolescente: acaban de firmar un contrato con el sello independiente canadiense Royal Mountain Records para lanzar su primer EP dentro de unos meses.

La producción la llevará a cabo Caldien Lake James, conocido por liderar el combo de garage Twin Peaks. De momento, sólo han circulado un par de versiones registradas en ensayos: una de la canción Wanted You de Twin Peaks, grupo del que será su productor; y otra, mucho más conocida, de la icónica Where is My Mind? de los Pixies.

Stranger Indie