La aclamada película ‘Call Me By Your Name’ tendrá una secuela

Es una de las películas más exitosas, aclamadas por crítica, público y académicos de diferentes festivales de cine; considerada una de las historias de amor mejor plasmadas en la gran pantalla estos últimos años; y ganadora del Oscar a Mejor guion adaptado, por las labores de James Ivory a la hora de llevar al cine la novela homónima de André Aciman.

Ahora, sabemos que Call Me By Your Name tendrá secuela (que no secuelas, que no es lo mismo). Así lo ha informado el director del film, el italiano Luca Guadagnino, que confesó en una entrevista en USA Today la noticia:

“Ya estoy trabajando con André Aciman en la historia. Va a estar ambientada cinco o seis años después de cuando sucede la primera: será un film nuevo, con un tono diferente”

Lo que sí ha confirmado el cineasta palermitano es que esta segunda entrega tendrá como protagonistas a Armie Hammer y Timothée Chalamet, aunque en un contexto diferente: el de la costa de los Estados Undidos.

Llámame otra vez