No se nos ocurre mejor momento para hacer la pregunta que Las Cafeteras están haciendo a través de las redes sociales para promocionar su flamante nuevo single, If I Was President. Y es que, ¿qué harías tú si fueras presidente?

“Señor Presidente, le vengo a avisar: no tengo papeles para trabajar.

Señor Presidente, pregunto, ¿por qué matan al moreno con piel de café?”

Como mínimo, uno de los combos latinos con mayor margen de crecimiento en los ritmos fusión de los que habitan Los Ángeles, vienen a cantarle las cuarenta a su actual presidente, Donald Trump, en una canción que caza a la perfección con la filosofía que prodigan como leitmotiv en la descripción del grupo en su Facebook (“Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré”) y que comienza a moverse con brío por todas las redes.

El grupo, con un sonido que recuerda al de combos como Amparanoia, Orishas, Dusminguet o La Kinky Beat, firma el primero de una serie de himnos transfronterizos para batallar las políticas fronterizas de Trump con una sonrisa y un estribillo pegadizo y rehabilitador.

Voto Latino