Cuando parece que la mayoría de artistas toman el camino cómodo de seguir las corrientes de moda, del refrito, o de la retromanía, Íñigo Cabezafuego ha apostado por reinventarse y arriesgar, tanto en contenido como en formato. El artista navarro publicó hace pocos meses Somos Droga (Color Hits / Autsaider Cómics), un disco-tebeo en el que hace gala de un delirio sónico apabullante, en el que se mezclan sonidos, estilos y mensajes.

Pero este trabajo, en el que parece dar un paso importante en su carrera en solitario, es una simbiosis musical-visual, porque las historias de Íñigo están acompañadas por un cómic, en el que diez reconocidos dibujantes plasman sobre papel su propia visión del asunto. El disco comienza con Los Hermanos Cubero cantando: “Cabezafuego ya vuelve / dando tumbos, dando eses / viene con sus tonterías / ya dirán qué les parece”, solamente podemos decirles que a nosotros nos parece estupendo.

Notodo: Está muy de moda eso de que al hablar de algunos artistas, como puedes ser tú, recurrir a la coletilla de “artista inclasificable”. ¿Realmente es tan difícil clasificarte? O voy más allá, ¿por qué cojones hay que clasificarte?

Cabezafuego: Lo de no clasificarte es un recurso muy fácil para no hacer tu trabajo, ¿no? Cuando te dicen eso de que eres inclasificable es que no te lo has currado nada, chaval. También, como dices, tampoco hay por qué clasificar, ni mucho menos. Mientras no me llamen maleante, o no sé, post trap, como me dijo el otro día una colega…

Notodo: Bueno, en principio, en la multitud de proyectos en los que has estado involucrado has ido de rockero, aunque desde diferentes ángulos, pero en Somos Droga parece ser que te has empeñado en romper un poco con esos esquemas.

Cabezafuego: Sí, en Somos Droga he intentado alejarme del concepto de lo que es un disco de rock&roll. Para mí el disco es puro rock&roll, pero sí que en la forma me he alejado de eso, porque ya me aburre. ¿Quién se traga el enésimo disco igual de la banda de rock&roll de turno? Es que el disco de rock&roll ya está hecho. Gente que haga discos de rock&roll, realmente con talento, hay cuatro. Para los que somos unos destalentaos y hacemos un poco el chorra, pues con canciones con más esquinas tienes más posibilidades de meterle gol a la gente y que se lo crean. Pero en realidad es todo humo. Somos patéticos comparados con Ray Davies o Paul McCartney.

Notodo: ¿Quieres decir que siguiendo el camino marcado por grandes genios tiene muchas posibilidades de llevarte al fracaso o a la frustración?

Cabezafuego: Al fracaso personal desde luego, pero al económico está claro que no. Cuanta más mierda de música hagas más fácil es triunfar. Yo por eso estoy intentando hacer la música más asquerosa posible.

Notodo: Este disco quizá sí que parezca un poco esquizofrénico, poco convencional por lo menos, en cuanto a lo que se hace por aquí. Puede verse desde en la colaboración del folk costumbrista de Los Hermanos Cubero, o sonar un poco a Flaming Lips, a David Byrne o a Beck. Además hay algunas fusiones poco esperadas y una instrumentación muy variada. Tiene que haber sido un trabajo, cuanto menos, agotador.

Cabezafuego: Pues sí tío, ha sido agotador. Ha sido agotador porque yo nunca había tardado más de una semana en grabar un disco y este han sido ocho meses. Mola, porque ha habido momentos muy chulos, pero también ha habido momentos muy duros. El año 2016 fue un año horrible para mí en lo personal y hubo que pelear con todo eso. El estudio, por suerte, está en el portal de al lado de mi casa, por eso me lo tomaba a veces con la tranquilidad de decirle al productor: “Dani, aquí te quedas, me voy a llorar a mi puta casa porque estoy que no puedo más”. Entonces, bueno, hemos llevado el disco como hemos podido. Pero a la vez ha sido muy bonito, como tengo un taller de serigrafía y soy mi propio jefe, pues lo empecé a grabar el 18 de julio y acabamos en febrero.

Notodo: Desde la salida del disco, has dejado patente la importancia del trabajo de Daniel Ulecia en la producción. ¿Hubiera sido muy distinto de no estar él a tu lado? ¿Cómo han surgido los diferentes formatos de las canciones? ¿Las llevabas al estudio con una idea clara o han surgido allí?

Cabezafuego: No había nada, yo llevaba la canción con la guitarrilla, rollo Manu Chao. Canciones como Visiones, que para mí es uno de los aciertos del disco, pasó por cuatro o cinco estadios diferentes. O sea, fue reggae, fue americana, su puta madre fue… y pasaba de una a otra en diez segundos, fue todo muy loco, de crearlo todo en el estudio. Dani es un puto genio. No es un tío que sepa sacar sonidos, es un tío que sabe de música y que tiene muchas ideas buenas, que nos hemos juntado yo con mis pedradas y él con las suyas y bueno, del disco le doy la mitad de la autoría a él.

Notodo: Esto de hacer un disco/comic, sumar amigos, ingredientes, intentar sonar poco convencional… ¿Es porque necesitabas estas cosas como estímulo personal o querías resituarte en esa cosa que llaman “industria musical”?

Cabezafuego: Un poco las dos. Esta es una idea de David Molina de Autsider Cómics, que es un chaval que se apunta a un bombardeo y nos hace apuntarnos al resto. La verdad es que bueno, en principio parecía una idea peregrina, pero se empezaron a apuntar toda esta peña que son para mi grandes dibujantes, como Mauro Estrialgo, con el que he crecido leyendo a Herminio Bola Extra, o Víctor Coyote, Oscar Venas… Bueno, todos, pues fue flipante y luego lo que dices tú, me hizo mucha gracia meterme en un ambiente que no es el nuestro. Estoy desando ir en otoño a presentar el disco a ferias de comics. He conocido a gente entrañable en este mundillo que se aleja de todo este postureo filorockero, es un ambiente nuevo para mí.

Notodo: En este disco da la impresión de que te liberas, que te lo pasas bien, incluso parece que te burlas un poco de la seriedad y rigidez que hay dentro de la música. ¿Nos lo pasaríamos mejor y saldrían cosas más excitantes si no nos lo tomáramos todo tan en serio?

Cabezafuego: Llevo toda mi vida tomándome muy poco en serio a mí mismo, creo que es fundamental. Estoy seguro de que, bueno, yo no quiero equipararme a nadie ni mucho menos, pero estoy seguro que todos los grandes genios se han tomado a sí mismos a pitorreo. Yo la verdad es que estaba pecando demasiado de pasarme de esto, la gente me estaba llamando payaso todo el puto día, también los medios, pero es que está en mi naturaleza. Odio el humor español, no aguanto a los monologuistas y a las películas españolas de humor, entonces espero que no me metan en ese saco. Me río viendo mucho lo que hacía Javier Krahe en directo, pero poco más. El humor es un recurso para no llorar, pero claro, el humor también corre el peligro de no hacer ni puta gracia a alguien, pero a mí me gusta ese riesgo. Me gustan los conciertos en los que no sabes lo que va a pasar. Me gusta hacer conciertos increíbles y conciertos de mierda.

Notodo: Otra forma sumar cosas a tu proyecto, es el espectáculo “Cabezafuego bumayé”, en el que trabajas con la artista Beatriz Sánchez, con las que has trabajado anteriormente haciendo clips. ¿Cómo surge esto y qué es lo que se puede ver en estos espectáculos?

Cabezafuego: Esto surge porque Beatriz está en la misma longitud de onda que yo, es una cabrona. Tiene un sentido del humor con el que conectamos mucho. La sigo desde hace mucho tiempo, cuando hacía los vídeos de Guadalupe Plata. Nos empezamos a meter en su universo y flipamos con el videoarte que hace, siempre tiene un punto de humor cabrito. Entonces, decidimos juntarnos para hacer un espectáculo de art attack en directo. Básicamente ella, por una webcam, se pone en una mesa a mi lado mientras improvisa todo a base de cortar, pegar y romper fotografías de revistas del corazón, revistas de música, etc.

Por ejemplo, coge a los Metallica y les empieza a echar lejía y hacerles cosas y pasan de tener una pose de esas suyas de macarra a ser unos osos amorosos con todo corazones, o juega con muñecos… el show directamente a mí me lo roba. Yo me quedo ahí tocando y cantando tranquilo de puta madre y todo el mundo embobado mirando la pantalla en la que proyecta lo que hace, es la bomba.

Notodo: He visto que mucha parte de la gira es en este formato. ¿Es parte importante de la presentación del disco?

Cabezafuego: Bueno, no, ni siquiera la mitad. Lo que pasa es que la gira hasta ahora ha sido un poco caótica. La gira real va a empezar a partir de otoño.

Notodo: No sé si lo definirías como un disco conceptual, pero ¿cómo surge la idea de Somos Droga que va hilvanando la temática del disco?

Cabezafuego: Utilizo un hilo bastante frágil que se va rompiendo conforme van surgiendo las cosas. La idea comenzó un día de cachondeo en el programa El Sótano de Radio 3, cuando fuimos a hacer una entrevista para el disco anterior, Camina Conmigo (Folc Records, 2014), y ahí mismo se nos ocurrió sacar directamente un título para el siguiente disco y se quedó en eso, en Somos Droga. Después había que montarse un discurso sesudo para no quedar como un gilipollas delante de los periodistas, pero hemos ido atando un poco, sobre todo en el comic, a la hora de reflejar las vivencias de un personaje. Somos Droga es un concepto que se basa en que me he dado cuenta este año de que realmente todo lo que nos pasa, sentimos, las sensaciones que vivimos, es nuestra puta rallada.

Notodo: En Somos droga alguna gente también puede pensar que bordeas los límites de lo políticamente correcto, como también ocurrió con aquel divertido y satírico villancico que sacaste este pasado año Navidades Phil Spector. ¿Cómo ves este tema que está tan de moda?

Cabezafuego: Ese villancico lo queríamos sacar en Radio 3 y no nos lo aceptaron. Era algo que estaba pactado con ellos: que me currara un villancico, claro y si yo hago un villancico no va a ser “os quiero mucho y nos besamos debajo de las ramas de acebo”, dijeron “que ya sabemos cómo eres”, pero luego me dijeron que no y me quedé un poco… no sé. Puede que hiera sensibilidades, pero a ver, estoy contando la verdad, era un tío que hizo esas cosas, yo no me he inventado nada.

Pero es que la peña es también la hostia: cuando Lemmy de Motörhead iba vestido de nazi nadie le decía nada, pero aquí haces cualquier tontería y ya vamos. Me acuerdo cuando los Mermaid la liábamos parda de vez en cuando, y sí, éramos unos capullos indolentes, pero joder, tío, había revistas que nos vetaron y estaban hablando de lo guay que eran los New York Dolls porque hacían no-sé-qué rompiendo camerinos, pero luego tú como eres un colgao… Hay mucha tontería.

Notodo: Desde que se ha publicado, has expresado que “Somos Droga” es un salto o un movimiento en diferente dirección en tu carrera. ¿Hacia dónde va Cabezafuego?, si lo sabes.

Cabezafuego: No tengo ni puta idea, tío. Realmente estoy contento con lo que estoy haciendo ahora mismo y espero volar mucho más alto aun, en el sentido artístico. Creo que he encontrado un camino que me mola mucho, que es el de “me la suda todo”. En petit comité te digo que, con este disco he echado el resto en temas promocionales y tal y, en el escalón este que se supone que puedes subir con todo este rollo, he visto cosas que no me están gustando mucho. Hay mucho mamoneo y mucha gilipollez.

Seguiré haciendo discos hasta que me muera, como por ejemplo R. Stevie Moore, que es mi ídolo, que saca discos cada mes, los pone en su bandcamp y se los compra el Ariel Pink y cuatro más y se queda tan a gusto. La verdad es que estoy muy contento porque hemos vendido casi todas las copias del disco que hemos sacado y es porque las ha comprado la gente desde internet y en los conciertos. Salir en las revistas nunca ha significado nada realmente: Atom Rhumba salíamos en todas las revistas y no nos comíamos un colín.

Notodo: Bueno, supongo que la satisfacción será la respuesta de la gente, que pillen este nuevo tono y que veas que la gente disfruta los conciertos.

Cabezafuego: La verdad es que los conciertos están yendo de la hostia. No va mucha gente tampoco, pero para nosotros que vayan ochenta personas a una sala ya nos parece bien, pero estamos haciendo unas cajas de venta de discos increíbles. Estuvimos tocando en Castellón un día que era bastante malo, vinieron treinta personas y vendimos veinticinco discos. A mi esas cosas me parecen la hostia. Lo importante es pasárselo bien… joder, parezco un futbolista.

