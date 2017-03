Será uno de los eventos del mes y del año: Bruno Mars tocando en España, instalándose durante casi una semana en nuestro país para poner en común el sonido y el cancionero del flamante 24K Magic que tantos éxitos sigue dando en la carrera del hawaiano-estadounidense. Pero también se ha liado cachuli cuando en apenas dos horas se liquidaron todas las entradas para esta gira que lo subirá a los escenarios del Wizink Center el próximo 3 de abril y al Palau Sant Jordi el 7. Pero ahora, hay una oportunidad más.

Puede que sea aún más difícil, pero se ha anunciado que el próximo sábado 1 de abril la noche madrileña tendrá una nueva oportunidad para ver al cantante del Uptown Funk de Mark Ronson u otros hits planetarios como Locked Out of Heaven, Just the Way You Are o When I Was Your Man, entre otros.

Y es que según confirman desde la sala Shoko, ubicada en el madrileño barrio de La Latina y con una capacidad para en torno a 800 asistentes, y desde las promotoras MADMUSIC y LIVEBASE, el 1 de abril Bruno Mars ofrecerá un concierto exclusivo, con entradas que costarán 60 € + gastos de gestión y que se pondrán a la venta hoy a las 11 de la mañana en este enlace.

Una manera de poner a juego tu velocidad y de darte una segunda oportunidad para poder disfrutar de Bruno Mars prácticamente cara a cara, algo prácticamente irrepetible. Podéis seguir el minuto y resultado de este acontecimiento pop en el evento de Facebook.

Mars attacks