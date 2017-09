Carla Bruni canta junto a Willie Nelson uno de los clásicos del ídolo country

Ya pasó por el filtro de su “toque afrancesado” un himno de The Rolling Stones como Miss You y uno de Depeche Mode como Enjoy the Silence. Aun queda porque Carla Bruni se pase por las armas clásicos de otros de sus ídolos, como The Clash, Lou Reed, ABBA o Henry Mancini. Pero antes, y a modo de un nuevo adelanto de lo que será ese French Touch, que devolverá a la ex Primera Dama francesa de regreso a las tiendas de discos, nos presenta una nueva versión libre de otro de sus ídolos.

En este caso se trata de Crazy, de Willie Nelson, uno de los grandes tótems del country americano. La curiosidad añadida es que esta versión (y single adelanto) cuenta con la participación del propio Nelson junto a Bruni, en una pieza que se debate entre la canción melódica de vodevil y el bluegrass más sensual, casi como la banda sonora de una tarde en tu Starbucks favorito; y no tan puramente country-pop como aquella que hizo con Sheryl Crow. ¿Vosotros con cuál os quedáis?

Bruni Nelson