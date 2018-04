Algunos dicen que han tenido un golpe de suerte cuando lo que realmente quieren decir es que por fin ha llegado su momento. El de Santiago Gonzalo se llama Bronquio: el proyecto (que vino sin buscarlo) ya tiene un horizonte que se puede tocar con la palma de la mano. Alcanzar la cresta de la ola no parece complicado para este jerezano afincado en Sevilla. A pesar de la presencia de la electrónica (esencialmente y nunca por derecho), Bronquio no es electrónica sin ser también trap, pop, punk o cualquier otra movida por la que se haya sentido o se sienta influenciado. Por eso los remixes con los que el gaditano viene luciendo palmito llegan tan rápido a todos los rinconces de la Península, porque son más que remixes.

¿Entonces Bronquio es el futuro? No lo sabemos, lo que sí es cierto es que es el presente de Alta Velocidad: nadie puede pararle, básicamente, porque lo más difícil ya ha pasado: Bronquio existe y está de estreno. Lo primero que me entró de Galgo fue lo de “una raya larga y gorda”. Luego más cosas, porque en su letra se descubre al “típico” sevillano que todos conocemos de sobra y que ninguno de nosotros somos ni tenemos entre nuestros amigos. Abunantes clichés que bucean entre el machismo, la homofobia, la pedantería, la fanfarronería en una canción (todavía) con sentido.

La letra y la voz es de Pablo Peña de Pony Bravo y Fiera (¿quién mejor que él para hablar alto y claro?), así que la crítica con ella está asegurada. Su vídeo (lo tendrán todos los temas que vaya lanzando) tampoco ha dejado indiferente a nadie. Nos sentamos con Santiago Gonzalo para que nos cuente a qué sabe lo que está pasando con Bronquio antes de seguir sacando nuestras propias conclusiones.

Es curioso. Todo el mundo hablando de ti y poquísimas entrevistas a Bronquio. He encontrado muy poca cosa por ahí. Me siento especial.

(Risas) Ahora me están haciendo una cuantas. Esta es la segunda que me hacen, la primera me la hizo Marta Caballero para Tribus Ocultas, pero fue telefónica. Sí, presencial esta es la primera.

Cuéntame la vida del Santi músico. Pero primero Galgo. La música es tuya, ¡pero qué letra!

La letra no, la letra es de Pablo Peña. Yo hice la base y sobre ella grabé un tarareo para indicar el ritmo de voz que me gustaba. Luego se lo pasé al Jesús Guisado de Monkey Week (a quien suelo pasarle todo lo que hago), quien me dijo que Pablo Peña era la persona indicada para el tema. Me gustó la idea.

La letra es perfecta porque define al típico sevillano que todos conocemos (o tenemos en mente de alguna manera): se habla de drogas, de hipocresía, de homofobia, de machismo, se habla de todo.

Son todas las taras humanas más presentes en nuestra sociedad aunadas en una persona. A mí me encanta la letra. En algún momento me rayé pensando que igual la gente no pillaba la ironía al descontextualizar los versos. Por ejemplo, el otro día, mientras sonaba el tema en Radio 3, subí un story y lo que se escuchaba era el momento homófobo de “me ha salido rana mi hijo el mayor, me cago en mis muertos, en la puta y en Dios”… Ahora me da igual. Ojalá haya polémica.

La canción, de principio a fin, es pura crítica, eso está claro… Echando a un lado a los descontextualizadores, ¿crees que habrá muchos ofendidos?

Aquí ese tipo de perfiles solamente se ofenden si te metes con la patria o con la religión. Así que no sé… ojalá haya gente que no pille la ironía, se sienta identificada y le guste. Que llegue esto a lo absurdo.

Existe gente de carne y hueso detrás de esos clichés.

Claro que existe gente detrás de esos clichés, de hecho nos rodean. El otro día coincidí con Kiko Veneno en el estudio de Happy Place (ya que estoy, suelto esto por aquí) y me dijo que me iban a salir muchos haters (no sé si usó esta palabra). No sé si eso puede pasar pero tengo mucha curiosidad por conocer qué tipo de reacción tendría este tipo de público.

Yo creo que no vais a tener haters, sino gente que no se va a pronunciar porque cumple con todos esos clichés. Posiblemente gente avergonzada al identificarse con Galgo. Otros aplaudirán el tema, ¿tú qué crees? Aunque la letra no sea tuya, imagino que tú eres el primero que aplaude…

La aplaudo. También creo que musicalmente conjuga bastante bien la potencia que tiene el mensaje con el sonido. Le pasé la base y él me hizo grabaciones en su casa con el micro del ordenador. El resultado me gustó, y un día quedamos y la grabamos en condiciones.

¿Dónde la grabásteis en condiciones?

En casa de Marta Caballero. Le pedí que me dejara grabar allí y como es la mejor me dijo que sí. La habitación tenía bastante reverb pero quedó guay en la mezcla. Después me fui al estudio de Jordi Gil y lo mezclamos.

¿Con Jordi qué tal, buen compi de trabajo o qué?

Con Jordi muy bien. No le conocía. Fue a través del remix que hice para All La Glory porque, al igual que con Quentin, me interesaba mezclarlo con su productor. Es lo que intento hacer con cada remix que hago, mezclarlo con quien les haya grabado. Pienso que así amplío mis redes de contactos y aprendo de gente que tiene más experiencia que yo. Las referencias que había escuchado de Jordi eran muy limpias y profesionales, así que no sabía si era el sitio idóneo para mezclar mi música . Pero qué va, Jordi es todo terreno. Pienso que tiene una sensibilidad musical muy desarrollada… Ademas, me ha enseñado una perspectiva nueva de toda mi música que he mezclado con él de la que he aprendido.

Haces el remix pero con la condición de mezclarlo en terreno desconocido. Estás continuamente saliendo de tu zona de confort. Bueno, mentira, puede que no tengas ni zona de confort. Estás dispuesto a todo.

Ahora he hecho otro remix (que aún no ha salido y no puedo decir), y lo mismo. He pedido grabarlo con el productor de turno, aunque no sé si será posible. Considero que estas experiencias llegarán a formar parte de mi preparación como músico. Pero sí, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de conocer a más gente, aprender y crear contactos. Creo que los contactos, conocer gente y todo lo que conlleva hace que tu proyecto se ramifique y enriquezca.

¿Para ti esa ramificación que ha experimentado Bronquio (y que lo ha puesto en parte en boca de todos en tiempo record) se ha tejido rápido o es sensación mía?

Sí, sí, sí…

Aunque no siempre fuiste Bronquio. Vienes de varios proyectos, entre los que cabe resaltar a los Gipsy Aliens. De todas formas creo que para mucha gente sí que puedes ser nuevo… Quiero decir, igual muchos te conozcan gracias a Bronquio y no tienen ni idea de tu recorrido como músico.

Llevo con la música un tiempo ya, aunque con la electrónica un poco menos. Un día hice una canción con una amiga mía (con Livia la 41V1L), la subí a YouTube y, a partir de ese momento mi vida cambió. Suena exagerado pero así ha ocurrido, y no sólo en lo musical. Es brutal la cantidad de gente que he conocido y que ahora forma parte de mi vida… Gente hace música y que no . He conocido a todo tipo de personas. Mi situación ahora mismo en general es totalmente distinta a la que tenía hace un par de años.

Todo lo que no te habían hecho vivir otros proyectos, como Gipsy Aliens, te lo está haciendo vivir Bronquio.

Eso es. Después de esa banda estuve haciendo mucha música electrónica yo solo, intentado sacarla pero sin encontrar las vías. Luego lo de Bronquio vino de forma espontánea. Lo más curioso (que esto también son lecciones que te da la vida) es que empezó siendo un proyecto con cero aspiraciones. Todas las cosas que hacía antes giraban en torno a un comedero de cabeza, preguntándome cómo enfocar las canciones nuevas, a quién se las tenía que enseñar, qué tipo de imagen quería dar… En cambio lo de Bronquio fue quedar con esta chica, grabar con su móvil una canción y arrancar todo.

Llegados a este momento, en un principio iba a sacar un EP formado por cuatro canciones. Después lo pensamos mejor y decidimos sacar singles.

¿Y por qué ha sido Galgo el primero de ellos?

Los del sello, Emilio Cascajosa (quien me lleva) y yo consideramos que era un buen punto de partida. Por la letra, el ritmo, la sencillez, el mensaje, por Pablo…

De cada tema habrá un videoclip. ¿Cuánto espacio ocupa la imagen en Bronquio?

Cuando te conoce poca gente, si no se pone imagen a lo que se está escuchando, las canciones desaparecen mucho más rápido de la memoria. Los videoclips son un valor añadido esencialísimo ahora mismo. Potencian la música, te generas una imagen y una estética, es más atractivo como producto, más consumible… además de que siempre me ha encantado el videoclip como formato.

Está muy guay que las canciones, una vez fuera, sigan generando expectación. Sacas el tema y la gente ya está nerviosita por recibir el vídeo.

Hoy la música se ve más que se oye. Las canciones en Youtube funcionan con su vídeo. Si miras a C. Tangana, Dellafuente, Mueveloreina, etc. el número de visualizaciones en función de si los temas tienen videoclip o no cambia radicalmente. Las que no lo tienen son canciones que prácticamente ni conoces.

Le dijiste a Mondo que no haces trap por derecho, pero que bebes un poco de su esencia. ¿Quién es Bronquio para Santi?

Esa es la pregunta más difícil de contestar siempre, definirte a ti mismo.

Vale, entonces: ¿quién eres y qué haces para los que te escuchan? ¿Qué crees que piensan de lo que haces?

No estoy haciendo nada nuevo. Escucha música de todo tipo, como casi todo el mundo, y hago la música impulsivamente, sin cerrarme a la seguridad de pertenecer a una corriente. Utilizo los primeros recursos que se me pasan por la cabeza, y como en la cabeza tengo trescientas mil millones de cosas, al final el resultado es una mezcla de mucho. Obviamente tiendo a elegir los recursos que sean más actuales para no aislarme del circuito actual.

Es la sensación que tiene mucha gente de ti, la inclasificación de Bronquio es su etiqueta, que se enteren los medios.

La educación musical y mi trayectoria musical, indpendientemente de si anteriormente me ha ido bien o no en la música.

¿Llevas mucho tiempo en la música?

Sí.

¿Qué edad tienes?

26 años. Mis primeros grupos eran de garage, de pop, de punk… lo más accesible. He pasado por muchos proyectos musicales, hayan salido a la luz o no. También tengo hermanos mayores, lo que es un privilegio porque gracias a ellos me ha llegado música que muy posiblemente sin ellos no me hubiera llegado o me hubiera llegado más tarde. Bronquio es una especie de resumen de todo eso enfocado a mi tiempo.

Bronquio es una de las doce bandas seleccionadas de Monkey Week para irse (muy posiblemente) a tocar por festivales europeos durante este 2018. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas? ¿Son el empujón que la música necesita?

Sí, dentro de la liga de festivales que han hecho. Todavía no es seguro que vaya, porque todavía tiene que hacerse la selección. Me siento muy agradecido, y ya te digo, está pasando todo tan rápido que es como que tardo en registrar estas oportunidades que salen. No tengo tiempo casi de registrarlo porque cuando me pasa algo no suele tardar en llegar algo nuevo (risas). Antes me pegaba dos meses pensando en una canción, pero ahora estoy con cuarenta cosas relativamente relevantes para mí a la vez. Estoy bien.

Tengo la sensación de que Bronquio llega a diferentes generaciones, ¿no crees? ¿Has pensado alguna vez: ¡cómo he llegado yo a esta persona!?

Sí, me ha pasado. Me parece más fácil llegar al público de C. Tangana (misma generación, sonido, redes…) que a otras personas de otras generaciones. Pero me parece guay que pase eso.

¿Te mola C. Tangana?

Me gusta. Me parece elegante, y Alizzz, el que les hace casi todas las instrumentales, también. Alizzz ha cogido las bases del trap y las ha sacado a primer plano. Casi siempre parece que las bases están subrogdas a las voces, pero aquí tienen un rol más digno. Y las letras están guapas. La de Caballo Ganador es el típico vacile que se marcan los raperos de “yo voy por delante vuestra”, pero con un enfoque muy bestia y potente usando de analogía las carreras de caballos.

Un letrista que se autodefine como producto.

Me parece lo más inteligente si tus aspiraciones piden que tu proyecto salga de tu barrio. Así funciona la cosa. Estoy seguro de que la mayoría de los artistas conocidos han adoptado esa perspectiva de trabajo. Existe una leyenda de Madonna: un productor que recibía a muchas cantantes que querían dedicarse a la música. A todas les hacía la misma pregunta: ¿para ti qué es la música? (o algo así); y la mayoría de las chicas que asistieron, como respuesta, le daban una visión más existencialista de la música, tipo: “yo he nacido para esto”/”Es la mejor manera que tengo de expresarme”… Y de repente llegó Madonna: “quiero ser un producto musical”.

Hay que ser consciente de que tienes que enfocar tu propuesta musical, te salga del alma o de donde sea, al mercado. Se debe saber cómo funciona la maquinaria. Dependiendo siempre de tu elección sobre si quieres entrar a formar parte de ese engranaje y crear esa marca o no.

¿A quién te gustaría hacerle un remix?

Lo tengo claro. A algo de lo nuevo que saque Pony Bravo. Te podría decir Rihanna, pero no me van a llamar de ahí, y además Pony Bravo es una banda que me llegó fuerte. Son de aquí, como yo, cantan (tanto en forma y contenido) como nos expresamos nosotros y su música me encanta. Han sido muy significativos, me han acompañado desde que comencé a escuchar música nacional un poco más en serio.

¿Quién te gustaría que le pusiera letra y voz a alguno de tus temas, rollo lo que ha hecho con Pablo Peña con Galgo?

Sobre todo con el temazo que ha sacado ahora, me encantaría que fuese Nathy Peluso. Me gusta ella, cómo canta, lo que dice… Creo que va a generar una escuela, alguien a quien se imite como pasó con Mala Rodriguez.

¿Qué tienes cerrado?

Tengo el Primavera Trompetera en marzo. Al celebrarse en el circuito de carreras de Jerez (donde nací) me parece algo guay. También estaré en el Melona Fest en abril (La Melona es el sello discográfico de Esteban & Manuel). Esteban & Manuel vinieron a la fiesta de OMC Live, hicimos buenas migas y aparte habían escuchado la canción de Galgo en Monkey Week. El caso es que también conocí a su mánager, me propuso lo de La Melona y me invitó a ir a Santiago de Compostela. Nunca he estado en Galicia y me hace ilusión. Allí voy a tocar junto a Esplendor Geométrico, un grupo mítico de la electrónica. Me parece algo muy loco eso, compartid cartel con ellos y poder conocerles.

Creo que se te puede presentar un verano interesante. En España (y sus festivales) se corre rápido la voz.

Ojalá. Todo lo que me ha salido hasta ahora y no tenía nada editado… En cuanto saque los temas espero poder moverlos bien.

¿Cuál será el modus operandi a la hora de seguir lanzando temas?

Subiré un tema al mes con su correspondiente vídeo. Este primer vídeo salió en Tentaciones y parece que ha entrado bien. Estoy contento. Sacaré otro en marzo, otro en abril. Estoy dividiendo en singles lo que iba a ser el EP.

Un tema al mes genera más expectación que si sueltas de repente un paquete cerrado de equis canciones.

La gente presta atención de otra manera. También depende del formato. Si haces rock, tiene más sentido sacar un disco. Bronquio es un nombre nuevo, y si saco cuatro canciones, la gente va a escuchar la primera que le aparezca en YouTube y poco más. Pudiendo coger estas cuatro canciones, que de otra manera pasarían desapercibidas, y utilizarlas para tener esta permanencia de visibilidad…

¿Qué está pasando en (o con) la Sevilla musical? Estás afincado aquí desde hace años y creo que puedes responder de sobra.

Todo lo que últimamente se vive en la ciudad es muy bueno. Creo que hay mucha gente con sensibilidades y referentes distintos que de repente se encuentran en puntos comunes. Un factor muy importante ha sido SALA X. Hacía falta una SALA X. Tenemos un sitio que suena muy bien, que tiene buen aforo, que ofrece contenidos todos los días de la semana… ha tenido un papel fundamental. Lleva tres años y coincide que en estos tres años han pasado muchas cosas aquí. Cuando ves algo encima de un escenario en directo que está guapo y que tiene éxito, tú quieres hacer lo mismo. Así nacen las bandas y las escenas.

Sevilla ya puede presumir de ser una ciudad atractiva para los amantes de la música en directo.

Sí, totalmente. Y el Monkey Week también ha hecho muchísimo. En El Puerto tenía su encanto al ser pequeño. Todo era un recinto. De hecho, existió ese miedo de que con el cambio a Sevilla fuese a adquirir un carácter más disperso o fuese a perder esa personalidad. Ha pasado de ser un recinto a dividirse en varias zonas. Durante esos días, todas las salas, tan diferentes entre ellas, son Monkey Week. Está bien ver cómo todos los rincones se conjugan en este evento. Es de los pocos sitios de España donde puedes mezclar a Swans con Rocío Márquez en un mismo festival. El finde del Monkey ya es uno de los findes más relevantes que tiene Sevilla.

Tambien aquí nacen proyectos muy personales vinculados a su zona, y eso le da una identidad tremenda. Pony Bravo y Quentin Gas & Los Zíngaros quizás sólo podrían haberse creado aquí. La ciudad tiene un escaparate propio. Me van a contratar en la consejeria de turismo.

Ya que hablas de Quentin Gas. Hace no mucho Quintín Vargas dijo en su muro de Facebook que Bronquio es el futuro. ¿Estás de acuerdo?

Solo estoy mezclando cosas que suceden aquí con lo que me gusta a mí. Por ahora parece que funciona. Que diga que soy el futuro lo agradezco, porque significa que deposita una fe en mí. Me alegra que Quintín crea en mí de esa manera.

