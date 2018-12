Han pasado más de tres años desde que tuvimos noticias por última vez acerca de Broken Bells, el superdúo que conforman Danger Mouse y James Mercer, líder y vocalista de The Shins. El proyecto, cuyo último y segundo álbum data de 2014 (el espectacular After the Disco: una especie de grandes éxitos que, en realidad, no lo es), y cuyo último movimiento fue el single It’s That Talk Again, publicado un año después, han decidido ponerse manos a la obra ahora que han decidido parar con sus proyectos madre.

Mercer publicó hace algo más de un año Heartworms, el hasta ahora último álbum de The Shins; y Danger Mouse se ha dedicado a ir disparando y picoteando en diferentes direcciones: produjo el último disco de Parquet Courts, colaboró con Run the Jewels en la banda sonora de la secuela de la película Baby Driver y, hace tan solo unos días, presentaba una colaboración junto a Karen O, lideresa de los Yeah Yeah Yeahs.

Ahora, se desprender con Shelter, una canción que mantiene esa pulsión por los ecos armónicos a lo Beatles, pero que también conecta con aires neopsicodélicos y de reforma de las bases de la facción más góspel & soul de la Motown, en un ejercicio de actualización de una suerte de pop negro de lisergia moderada. Como pasa cuando ves un anuncio de un piso: mejor verlo. Aquí, mejor escucharlo, porque no hay videoclip, de momento.

