El ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears se publicará en vinilo

Cuando hace dos décadas, una casi (o sin el casi) adolescente Britney Spears irrumpía en la industria del pop, tras foguearse como Chica Disney los anteriores, con un hit tan planetario como provocador como …Baby One More Time, que abría un nuevo melón en la industria del pop de radiofórmula, considerándosela como la heredera de Madonna y firmando una serie de discos que la elevarían como una estrella planetaria, pero que a punto estuvo de estrellarse.

Pero en 1998 todo eran celebraciones: aquel álbum, con una Britney ataviada como una suerte de lolita pop para los jovencitos millennials adolescentes que aún no sabían que lo eran, se convertiría en número 1 en casi veinte países, recibiendo 14 Discos de Platino y despachando más de 25 millones de copias en todo el mundo. El videoclip, con aquella Spears colegiala que pedía a cámara que le “den una vez más” con una coreografía en pleno instituto, fue nombrado el vídeo “más icónicos de todos los tiempos” por Total Request Live de MTV, por delante incluso del Thriller de Michael Jackson.

Por eso, la percepción que la crítica especializada tuvo en aquel momento de aquel cancionero es muy diferente hoy: no solo es un disco que abrió una nueva vía a toda una generación de iconos pop; sino que singles como la que da título al disco, (You Drive Me) Crazy, Sometimes o E-Mail My Heart se convirtieron en canciones de culto en la historia del aún joven pop urbano.

Ahora, cuando se cumplen dos décadas de la publicación del single, por primera vez verá la luz una versión en vinilo picture disc del disco, con la famosa portada en una de las caras y una imagen de las primeras sesiones de Britney Spears en la otra. No será el único producto que se publique con motivo de este vigésimo aniversario: también hay camisetas, tazas, gorras, bolsos y demás memorabilia en la web donde puedes hacer el pre-order .

Britney One More Time