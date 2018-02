Qué ganas de pasárselo bien, de reírse, de ironizar todo lo malo. Y ¡ojo!, que para todo esto hay que tener mucha inteligencia. Tiene 26 años y, a pesar de este cachondeo, habla claro. Junto a Los Javis, ha conseguido llevar al estrellato a Paquita Salas, el personaje femenino que sus amigos dirigen y él interpreta en la serie de Netflix.

Brays Efe ha escrito y protagonizado obras de teatro, acaba de hacer una colaboración en Tu Cara Me Suena, ha trabajado con los concursantes de Operación Triunfo dentro de la Academia, es colaborador del programa YASS de Mediaset y acaba de terminar de rodar con Inés de León. Un artista 360, como los que quiere Paquita, aunque con mucho humor, admite que a lo mejor le falta “eso de poder hacer portadas”.

“Me parecen políticamente incorrectas cosas que no tienen nada que ver con reírse de todo”

Paquita Salas es políticamente incorrecta y tú también lo sueles ser públicamente. ¿Se te ha pegado algo o venia de serie?

A mí lo que me parecen políticamente incorrectas son otras muchas cosas que no tienen nada que ver con reírse de todo, pero entiendo que a la gente le parezca lo contrario. Yo creo que el humor es fundamental y lo he usado toda la vida como defensa y mecanismo para desarrollar mi día a día. Pero yo a Paquita no la veo tan incorrecta, es más naif en muchas cosas, más dulce. Aunque es cierto que ella no se queda nunca con la palabra en la boca, y eso a la gente le gusta.

Eres escritor y te gustaría dirigir. ¿Has podido meter mano en algún guión de de la serie?

Yo me siento absolutamente responsable de la creación de Paquita Salas. No he escrito los guiones pero me siento como si fuera mía. Los Javis también se han ocupado de consultarme para que me sienta así. Ellos siempre tienen muy en cuenta la opinión de los actores con los que trabajan. Pero en la segunda temporada yo creo que voy a poder meter un poco más de mano.

Te lo preguntan mucho, pero es inevitable. ¿De verdad Los Javis y tú os lleváis tan bien trabajando tantas horas juntos?

(Ríe) Nos llevamos muy bien. A ver, somos amigos y tenemos nuestros choques, pero suelen ser por otras razones que no son el trabajo. Además, el rodaje de Paquita duró solo ocho días y fue muy divertido. Lo más fuerte que pasó está en las tomas falsas y a todo el mundo le pareció divertido. Otra cosa que sucedió fue que la escena del playback de la primera temporada la hicimos como 13 veces. Javi Calvo intentaba ayudarme y yo le decía “déjame hacer otra y ahora vemos”, y él: “jo, pero si te estoy intentando ayudar”. Pero nada más.

“Con Los Javis somos amigos y tenemos nuestros choques, pero suelen ser por otras razones que no son el trabajo”

Con vuestra actitud hacéis del éxito y la fama una diversión. ¿Crees que debería ser siempre así, como un juego?

Hay dos cosas muy importantes en lo que me dices. La primera me recuerda a una frase que dijo Jerry Seinfeld de la serie Seinfeld al recoger un premio: “Vosotros creéis que la serie es muy buena pero es solo que nos lo pasamos muy bien”. Me encantó, porque creo que cuando te lo pasas bien, involuntariamente hay cosas que tú intentas comunicar y que ya se están viendo. Además, hemos hecho Paquita Salas sin saber si alguien la iba a ver; es decir, sin ninguna expectativa.

Y lo segundo es lo relativo al éxito, que no es ninguna de las cosas de las que nos están pasando. Son muy buenas noticias para la serie, pero el éxito es sentir que estás feliz y tranquilo con lo que haces, y yo estaba feliz y tranquilo el día que terminé el rodaje de la serie y no sabía si lo iba a ver alguien. El éxito no es lo que piensan los demás sobre lo que has hecho.

Hablando de éxito, has estado en OT trabajando con los concursantes. ¿Crees de verdad que triunfarán ahora que ha acabado el formato?

Entiendo que es complicado… Ha sido un programa muy intenso, se han movido muchas emociones, y desde luego ahora tienen una gran oportunidad delante para aprovechar con toda esa atención y esa prensa. Supongo que habrá de todo, pero está claro que el casting ha sido maravilloso, hay gente talentosísima que sabe tocar instrumentos, que tiene cultura musical… Amaia eligió una canción de M-Clan para la final, ¿sabes? Totalmente inesperado.

¿El formato les ayuda o les condiciona?

Bueno, yo creo que estamos en una nueva era del entretenimiento donde un reality no pesa tanto como antes, donde nos parece obvio que Kim Kardashian pueda hacer un anuncio de la marca que quiera, donde Alaska te hace una portada de Interviú, te presenta un programa o te saca un disco… Las fronteras están desapareciendo y OT, en esta ocasión, lo ha hecho muy bien: se ha centrado de verdad en el talento y en la música.

“Casi todo el mundo es maricón en el mundo del cine. Hasta los heteros, hay muchos que son muy maricones”

El año pasado fuiste el encargado de llevar las redes sociales de los Goya y este año has dado un premio como Paquita Salas. ¿Cómo has visto que se viva el éxito entre bastidores?

Para mí ha sido una experiencia maravillosa en ambos casos: me encantó hacer el backstage, fue una experiencia muy guay verlo todo desde dentro. Este año lo he disfrutado menos porque en cuanto acabé la alfombra roja, tuve dos horas y media de transformación para el personaje, luego salí, lo hice, me duché y me volví a vestir de mí. Cuando acabé y empecé a ver la gala, quedaba por dar un premio. Es completamente distinto vivirlo desde dentro y desmitifica mucho, sobre todo en lo bueno. Te da otra visión de las cosas, muy importante.

¿Y necesaria para los actores?

Probablemente sí. Se le quita hierro al asunto. Si no hubiera visto la gala desde el backstage el año anterior, hubiera salido mucho más nervioso a entregar el premio esta vez. Creo que no me habría dado cuenta de que es una cosa más, que hay que disfrutarlo, teniendo todo el respecto, el cariño, y dándole la importancia a esa industria que lleva tantos años ahí.

“Vivir los Goya desde dentro desmitifica mucho la gala”

Los presentadores han recibido muchas críticas. ¿Te atreverías a presentarlos tú?

No lo sé, aún no me lo han propuesto, pero creo que presentar una gala es muy difícil lo haga quien lo haga. Es un formato largo, los discursos de los premiados se hacen más o menos largos… Da igual lo que haga el presentador alrededor de eso. Al final yo creo que la gente va a criticar porque es imposible que le guste a todo el mundo.

La mayoría de los trabajos que has hecho, al igual que Los Javis, visibilizan al colectivo LGTB. Ellos sufrieron una agresión física y verbal en plena calle y lo denunciaron. ¿A ti te ha pasado?

No, la verdad es que nunca he sufrido una agresión homófoba, he tenido mucha suerte. Digo ‘suerte’ porque en Madrid, cada cierto tiempo, sale una noticia sobre esto y tengo más amigos a los que les ha pasado. Así que si ha habido comportamientos homófobos hacía mí, no he sido consciente.

¿Crees que en el cine español sigue ocurriendo eso de que si haces de gay, vas a estar encasillado?

Sí, pero no solo en lo de gay. Siempre han habido perfiles en el cine: los protas son guapos, las protas son guapas. Y los galanes, súper masculinos, musculosos… Aunque luego el cine lo hacen todo maricones, casi todo el mundo es maricón en el mundo del cine. Hasta los heteros, hay muchos que son muy maricones. Pero yo entiendo que detrás de todo esto no hay homofobia, sino un pensamiento muy retrogrado. Es antigüedad, no es moderno, pero no se hace con la intención de ser homófobo. No hay que banalizar este concepto, que es muy importante. Son cosas distintas.

“Paquita Salas es más naif que políticamente incorrecta”

Acabas de grabar una película con Leticia Dolera, que además es amiga tuya. Su discurso feminista no gusta a todos y en redes algunos la empiezan a tachar de pesada. ¿Es inevitable caer en eso cuando hablamos de un tema tan complejo?

Que Leticia haya decidido ser tan vocalmente abierta sobre el tema me parece muy valiente. Es una persona inteligente con unas opiniones que en ocasiones me han hecho reflexionar sobre cosas mías de las que yo no era consciente, y que en otras, no he estado tan de acuerdo.

Al final, Leticia no tiene la potestad completa sobre la imagen que se proyecta sobre ella; los medios son los medios y el titular que se elija va a ser el que tenga más clicks, eso lo sabemos todos y no pasa nada. Yo cada vez que hablo sobre el bullying, el titular de la entrevista es sobre eso, y el tema se ha tratado de pasada en la conversación.

Justo te iba a preguntar si te molestaba que los medios suelan titular tus entrevistas por ahí.

No me molesta, pero pienso: “jo, al final parece que es lo único de lo que hablo”. Hay una cosa rara ahí y a veces creo que es por el click, porque el tema del bullying mueve muchas visitas. Pero todo lo que se hace con esa intención no tiene la profundidad suficiente para que llegue a ciertos conceptos, y creo que con el feminismo pasa un poco lo mismo.

“Tenemos una industria del cine que no es atrevida, pero, a pesar de ello, hay gente que sí lo es: Paco León, Leticia Dolera, Los Javis, Edu Casanova…”

Estamos en la era de reinventarse para conseguir ser diferente, ¿qué crees que necesita el cine de nuestro país actualmente?

Le falta adherirse un poco más a las ideas de la gente joven, donde tengan menos peso las cadenas generalistas que suelen elegir castings más manidos. Hay que entender también porqué pasa eso, la industria española no es muy fuerte y ha sufrido represiones, momentos duros en general.

Tenemos una industria del cine que no es atrevida, pero, a pesar de ello, hay gente que sí lo es, como Paco León con Carmina, Leticia Dolera y Requisitos para ser una persona normal, La Llamada de Los Javis, Pieles de Eduardo Casanova… Falta que eso cale más adentro, pero creo que estamos en el camino.

“Estamos en una nueva era del entretenimiento donde un reality no pesa tanto como antes”

Paquita busca actores de 360 grados, supongo que un intento de ser eso, diferente. ¿Te consideras uno de ellos?

Un poquito sí, ¿no? (ríe) Yo no sé si soy buenísimo, pero el inglés se me da bien, te canto divino como en TCMS, he dado clases de salón… Igual me falta lo de poder hacer portadas (ríe)

En tu Instagram hablas mucho de referencias culturales, recomiendas series, libros, películas… YASS hace visible todo esto, ¿en qué momento se encuentra este formato?

Es un formato muy experimental, yo tenía un contrato para hacerlo hasta diciembre del año pasado pero después del piloto hubo un parón. Hice tres más y se supone que iba a encadenarlo con el rodaje de Paquita, pero como se ha retrasado, mañana voy a grabar dos más, en principio. Me apetece un montón, me parece que es un formato que tiene muchas posibilidades pero que necesita que se aprueben presupuestos por parte de la cadena. El proceso es lento.

