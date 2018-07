Incluso con David Bowie en vida, la exposición que repasaba toda su vida y obra, y de paso intentaba adivinar qué era y qué representaba su figura, la exposición David Bowie is… ha sido una de las más visitadas de los últimos años. Tras pasearse por algunos de los museos más importantes de las principales ciudades del mundo, la magna exposición que partió del Victoria & Albert Museum llega a tu mano.

Literalmente. Y es que, si no pudiste ver la exposición cuando pasó por Barcelona o alguna de las tantas ciudades por donde se pudo ver, ahora llega a los teléfonos móviles en formato exposición virtual. Así se ha hecho saber a través de Twitter, donde, además, nos invitan directamente a descargar la aplicación para poder disfrutar de la exposición como quien busca el crush en Tinder.

The David Bowie is tour has ended, but the show must go on! This fall, Sony Music Entertainment (Japan) Inc., in collaboration with the DB Archive, Planeta, and V&A, will release a digital recreation of the exhibition on smartphones as a virtual experience https://t.co/6DOCQcslBJ pic.twitter.com/F9wiJoZrCo

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) 16 de julio de 2018