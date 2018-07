Si había sido especialmente prolífico en sus años de actividad, incluso después de muerto siguen encontrándose nuevas grabaciones de David Bowie. Y es que hace tan solo unos días, David Hadfield, batería que trabajó con Bowie años atrás, halló en una cesta de pan una grabación que, se presupone, es la primera grabación profesional del Duque Blanco.

I Never Dreamed fue grabada en 1963, cuando Bowie solo tenía 16 años y utilizaba el nombre que le vino dado de nacimiento, David Jones. En aquel momento, el músico tocaba el saxo en una banda llamada The Konrads, quienes habían grabado una maqueta para presentar al sello Decca Records. En esa maqueta hay dos canciones: una instrumental y la mencionada I Never Dreamed, compuesta por Bowie.

La maqueta fue rechazada, y tras el fracaso, Bowie abandonó la banda y dejó esta grabación, que el mentado batería encontró hace unos días mientras cambiaba de casa. Hadfield confesó que es la única grabación de The Konrads en la que David Bowie se presenta como líder y que en septiembre subastará este material de coleccionista bowier con un precio de salida de 10.000 libras.

Bowie al pan