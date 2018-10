No es el primero, y tiene pinta de que, lamentablemente, no será el último en ser acusado de abuso, acoso o conducta sexual inapropiada. En este caso, se trata de Garrett Clark Borns, conocido en el mundo de la música como BØRNS, músico estadounidense de 26 años que fue acusado por varias mujeres adolescentes de enviarles fotos y vídeos con contenido sexual explícito.

Así lo recoge el portal Consequence of Sound: si bien ninguna de las chicas implicadas parece alegar que se trate de un contacto no consensuado, lo cierto es que se trata de historias que implican pornografía y consumo de alcohol por parte de menores de edad que derivarían en actos sexuales con la estrella del pop.

Entre las acusaciones, destacan dos. Una, de la usuaria @kaliforxnia, que afirmó conocer al de Michigan tras un concierto en 2015. Tras varios meses de relación amistosa, y tras rechazar dos invitaciones tras dos aterrizajes del artista en Chicago; cuando ésta fue a Los Ángeles, el músico la invitó a tomar algo: le envió un Uber que la llevó a casa del artista, sin supuestamente saber ella que ese sería el cometido. Tras beber unas copas en su casa, la joven mantuvo relaciones con el artista. Así lo cuenta:

I didn’t get the courage to share this to hurt anyone. Please understand where I’m coming from. Please be safe and always trust your gut. ❤️ pic.twitter.com/R09Yqr0L2Z

Otro testimonio es el de la usuaria tuitera @alyssaadaniele, quien conoció al acusado cuando tenía solo 16 años. Tras la actuación de BØRNS en un festival, el artista la invitó a su hotel. Así lo relata la joven:

El siguiente encuentro fue para el cumpleaños número 17 de la joven, en Texas. Comenzaron hablando por Instagram, y cuando pasaron a Snapchat, el comportamiento del músico cambió. Cuando la joven hizo alguna captura de algún mensaje enviado por el artista, recibiendo éste una notificación, se enfadó:

I wanted to shed some light on some things I’ve been holding onto for quite some time. thank you to the brave girls before me. you are not alone, you are never alone. (1/3) pic.twitter.com/YuJ3IAyqgQ

— Lyss (@alyssaadaniele) 23 de septiembre de 2018