Final de Wimbledon de 1980, en la catedral del tenis mundial. Según el consenso general, el mejor partido de la historia. Dos personajes en la pista que no pueden ser más distintos. Por un lado, Björn Borg, que parece la caricatura de un escandinavo: un tipo frío, cerebral, obsesivo, que parecía carecer de emociones o vida privada y cuya táctica que basaba en no cometer ni el más mínimo error y desgastar inexorablemente a su adversario. No por nada, es apodado “El hombre de hielo”. Por el otro, su archienemigo, el estadounidense John McEnroe, un personaje de lo más excesivo, un atacante nato de una perenne mala hostia, que perdía los estribos con facilidad y llegaba a encararse con los jueces o, incluso, con el público.

En aquel momento, Borg, a los veinticuatro años, está en la cumbre de su carrera, tras arrasar en todo el circuito internacional. Sin embargo, el antipático y salvaje McEnroe, tres años más joven, alguien que parece la personificación de su lado oscuro, de todo aquello que ni un “hombre de hielo” puede controlar, se va erigiendo como la gran amenaza a su reinado. Dos estilos contrarios llevados a su máxima expresión.

La película reconstruye de forma minuciosa el carácter, la trayectoria y la época de estos dos genios del deporte. Como suele ocurrir en las películas de “rivales”, nos presenta en paralelo el recorrido vital que, finalmente, desemboca en el gran duelo, con una buena cantidad de flashback que remarcan la disciplina inhumana del sueco y la explosividad del norteamericano, incluyendo el despertar de su vocación durante su niñez.

En cierta manera, recuerda a otra película reciente, Rush (2013), que también trataba de la rivalidad de dos grandes de su disciplina que no podían ser más distintos: el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, aunque la cinta de Ron Howard es mucho más poderosa, tanto en su contenido emocional como estéticamente. En cierta manera, es una lástima que la película sea sueca, y que la de Borg (Sverrir Gudnason) sea la perspectiva principal, ya que es un personaje tan monolítico y encerrado en sí mismo, que echamos de menos que una parte mayor del metraje se dedique al maniático e impredecible McEnroe (muy bien interpretado por Shia LeBeouf).

Aún así, la película del debutante Janus Metz Pedersen tiene sus virtudes, y como recreación histórica y thriller psicológico es poco menos que irreprochable. Y por supuesto, si te gusta el tenis es más que obligatoria.

Borg McEnroe