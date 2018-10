Llevaba seis años sin pisar escenarios españoles, pero ese hiato se romperá dentro de unos meses. Y es que Jon Bon Jovi acaba de confirmar un nuevo encuentro con su público español: será el domingo 7 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid, el único concierto que dará en España en el marco del tour europeo de presentación de This House is Not For Sale, álbum con el que lleva pateando escenarios de todo el mundo desde hace casi dos años.

Si bien ya no está Richie Sambora como músico de directo, el repertorio más histórico de un Bon Jovi que lleva 35 años en activo liderando su propio proyecto, y que este mismo año fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, sonará en el concierto que ofrecerá en la capital. Si tenías pensado acudir a los comienzos de las fiestas de San Fermín y eres un/a bonjovier, quizás tengas que replanteártelo.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 9 de noviembre a través de la web de Live Nation (promotora del bolo), Ticketmaster y El Corte Inglés. La preventa será un día antes en la web de la promotora.

¡@BonJovi anuncia una única fecha en España en 2019, el 7 de julio en Madrid!

Preventa en https://t.co/r80Ef8fPZC el jueves 8 de noviembre a las 10h y salida a la venta general el viernes 9 de noviembre en https://t.co/SaRMmLqDxs, @TicketmasterES y @elcorteingles pic.twitter.com/pff7pKkCrO — Live Nation España (@LiveNationES) 29 de octubre de 2018

San Bonjovín