Hace un par de años Bomba Estéreo consiguieron patear el tablero, y quitarse de encima el sambenito de ser unos one hit wonders, a rebufo del magnético éxito que años atrás consiguieron con ese hit universal llamado Fuego.

Y lo consiguieron con Amanecer, una colección de canciones que consiguieron trascender géneros y circuitos, y que consiguió una expansión mundial casi mayor que la de su éxito y sus discos anteriores: un disco que redimensionó no solo el alcance de la banda colombiana, sino también un sonido que comenzó a dejar de ser tendencia y pasó a ser una realidad.

Ahora, comienzan a planear su regreso, que coincide con el anuncio de su gira mundial, que ahora mismo comparten como teloneros de Arcade Fire en algunas citas. Y lo hacen con Duele, el primer adelanto de un disco que verá la luz este mismo 2017, presumiblemente después de este verano.

La canción, conectando con la facción africana más oriental, tiene como uno de los elementos más visibles la flauta de millo, uno de los instrumentos que más ha utilizado el dúo en su carrera. “La hemos utilizado desde nuestro primer álbum: tiene un sonido hermoso y particular con raíces en las tradiciones de la cumbia. Me acuerdo haberla tocado para Brian Eno cuando lo conocí y me dijo: ‘¡Dios mío, nunca había escuchado un sonido parecido en mi vida!’”, confiesa Simón Mejía, una de las mitades del dúo colombiano.

En medio de esa gira mundial que los meneará por Estados Unidos, Europa y Sudamérica, hay dos fechas que tendréis que marcar en rojo: el 30 y el 31 de agosto, dos fechas en las que podréis despedir el verano en los conciertos que ofrecerán en La Riviera de Madrid y la Razzmatazz de Barcelona, respectivamente.

Bomba dolorosa