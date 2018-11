Revuelo en Twitter por la pronunciación del nombre de blink-182

Iconos del movimiento punk-pop que aupó MTV y sus fauces entre finales del siglo pasado y principios del corriente, pero también una de las que vivió momentos más trágicos de la escena en lo que llevamos de siglo (la vida del virtuoso e icónico batería Travis Baker casi se acaba tras un aparatoso accidente hace tres años), la influencia de blink-182 no ha cesado, por mucho que el sonido punkpopero ya no sea tendencia.

Ahora, es en Twitter donde está la movida: ¿cómo se pronuncia realmente el nombre: “Blink uno ochenta y dos” o “Blink uno ocho dos”? En inglés, parece que la concepción más extendida en español del nombre de la banda (“Blink ciento ochenta y dos”) no entra en juego. El nombre de la banda ha dividido a sus fans, y todo por un chiste del cómico Ian Karmel, guionista del Late Late Show with James Corden, que soltó en Twitter:

The British call Blink-182 “Blink One Eight Two” and I’m not saying that’s WHY they lost the Revolutionary War, but…

Este tuit creó una vorágine de comentarios, a la que se sumó el propio James Corden, indicando que, en realidad, ambas acepciones están mal formuladas, ya que deberían ser llamados “Blink ciento ochenta y dos”. Tras convertirse en viral con cientos de comentarios y aparecer en revistas como NME o Buzzfeed, todo esto llegó a oídos de los miembros de la banda. Uno de ellos, el bajista Mark Hoppus, se pronunció, agregando mayores cotas de humor:

Thank you James. Some say one eighty two. Some say one eight two. But in all of this, I feel like we’ve lost sight of the fact that the B in blink-182 should be lower-case. https://t.co/d3Gi2Ezmhu

— merry christmark and hoppus new year (@markhoppus) 19 de noviembre de 2018