El trío de rock estadounidense Black Rebel Motorcycle Club publica Wrong Creatures, su octavo álbum de estudio y uno de los más destacables de sus ya casi 20 años de carrera. Black Rebel Motorcycle Club es una de esas bandas de rock clásico con una carrera sólida, siempre con discos de calidad, aunque sin buscar el hit o la rítmica machacona y repetitiva de muchas bandas coetáneas de rock independiente.

Aún así, la producción musical de Black Rebel Motorcycle Club ha visto una clara ascensión en la pegada de su fórmula desde que en 2008 se incorporara de manera permanente la batería Leah Shapiro a la formación. Sus dos anteriores trabajos, Beat The Devil’s Tattoo (2010) y Specter At The Feast (2013), ya incorporaban pasajes con atmósferas tensas, llenas de emociones contenidas y toques de espiritualidad. Y en Wrong Creatures el trabajo de Nick Launay (que ha trabajado con Arcade Fire o con Nick Cave) como productor no ha hecho más que ir más allá en la misma dirección.

Es arriesgado decir que Wrong Creatures es el mejor disco de Black Rebel Motorcycle Club, pero parece el más disfrutable de los que han publicado hasta la fecha. Es posible que en ello tenga que ver que la amalgama de influencias que se van desgajando de él se combina con una acertada explotación de los sonidos del rock gótico y áspero que les definen como banda. Influencias que van desde claros guiños a Oasis, como en Ninth Configuration; o las abundantes referencias a los últimos coletazos del britpop, tales como The Music o Delays en canciones como King Of Bones.

Pero, más allá del mero homenaje, Black Rebel Motorcycle Club consiguen en este Wrong Creatures ofrecer un sano equilibrio entre el rock’n’roll clásico y el indie rock lleno de tintes oscuros e, incluso, espirituales. Así el disco crea momentos memorables casi desde su arranque, con la perfecta atmósfera guitarrera que arman Haunt y Echo para ir poniendo las emociones a flor de piel. En una situación perfecta para que los pegadizos licks de Ninth Configuration resuenen en el ánimo del oyente y le introduzcan sin complicación en el tupido muro de guitarreos con el que concluye.

Wrong Creatures continua avanzando, tomando pinceladas que recuerdan al sonido oscuro y desconcertante de Nick Cave & The Bad Seeds (Question Of Faith) o del rock abrasivo de Calexico (Circus Bazooko) sin necesidad de chantajear emocionalmente a sus oyentes a golpe de progresiones de épica vacía, sino con un entramado de rock clásico y efectivo. La sensación es que Wrong Creatures funciona a la perfección sin necesidad de complicarse demasiado. Algo muy parecido a lo que ya sucedía en su predecesor, Specter At The Feast. La consecución de un final épico y emocionante mediante, en este caso, All Rise, también parece marca de la casa.

El resultado final es una colección (larga, algo a lo que Black Rebel Motorcycle Club nos tienen acostumbrados) de momentos de rock atractivos, cuando no magnéticos. El potencial que presentan canciones como Spook, Haunt o All Rise de cara al directo es evidente y prometen una gira nuevamente explosiva. Black Rebel Motorcycle Club vuelven a apelar al rockero que llevamos dentro sin artificios ni riesgos y, aunque no descubren nada nuevo, nos entregan una hora de guitarro envolvente y arreglos oscuros que se pasa en un suspiro.

Gira:

14.07: Mad Cool Festival, Madrid

Black Rebel Motorcycle Club