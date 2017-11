En la búsqueda de claves por ir en paralelo a los nuevos hábitos de consumo, el espacio que el papel tiene en el circuito editorial va cediendo cada vez más al formato digital. Pero no sólo de eBook vive el mundo editorial o el escritor del siglo XXI: ahora nace una editorial sólo para leer en Smartphone, “uniendo los formatos literario y audiovisual a través de la realidad aumentada”.

Eso es lo que dicen desde Black & Noir Ediciones, la editorial que ha decidido publicar novelas exclusivas en formato Smartphone (es decir, teléfono móvil). Las estadísticas del CIS indican que se lee poco: cerca del 40 % de las personas no lee nunca o casi nunca un libro. Sin embargo, probablemente nunca se ha leído tanto, pero en el teléfono móvil, aunque no precisamente libros.

De ahí que esta editorial española, orientada en torno a la novela negra (el nombre no engaña) haya salido a la caza de esos lectores habituales que, sin embargo, no lo son de libros, y mucho menos de libros en su formato clásico.

Las primeras novelas, escritas y editadas únicamente para esta editorial y en este formato (no, no habrá versión papel), no son novelas al uso, sino “novelas por entregas con contenido extra audiovisual en cada entrega” que se pueden descargar en la app gratuita tanto para iOS como para Android. Entre esos contenidos audiovisuales encontraremos entrevistas con los autores o reflexiones acerca de la lectura y la escritura.

Los primeros cuatro libros vienen, además, con firmas de pedigrí en el territorio de la novela negra.

Emma , de Rosa Ribas (Premio Valencia Negra 2017 y Premio Letras del Mediterráneo 2017)

, de (Premio Valencia Negra 2017 y Premio Letras del Mediterráneo 2017) Godot: Príncipe de Dinamarca , de David Llorente (Premio Dashiell Hammett de Novela Negra 2017 de la Semana Negra de Gijón)

, de (Premio Dashiell Hammett de Novela Negra 2017 de la Semana Negra de Gijón) #MadridPrisión , de Paco Gómez Escribano (Premio Novelpol de Novela Negra 2017)

, de (Premio Novelpol de Novela Negra 2017) Vieja entrepierna humante, de Manuel Barea

Móvil negro