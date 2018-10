Un vasco en el kilómetro 0 de todas las revoluciones de los años 60

Una imagen de hace más de cincuenta años bastó a Fermín Muguruza para articular una obra que acabaría convirtiéndose en un artefacto transmedia con un mensaje de compromiso sociopolítico importantísimo y de flagrante actualidad, pero también como un ejercicio de historiografía animada tan didáctica y lúdica como necesaria para entender los inescrutables y denunciables caminos del racismo y la censura.

La imagen que encontró era la de la comparsa de los gigantes de San Fermín desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York en 1965, pero con un par de gigantes que generaban un hueco vacío en el desfile: los gigantes negros, a los que se prohibió que participasen en el evento. El que fuera líder de Kortatu y Negu Gorriak, y uno de los representantes y divulgadores de la cultura vasca más importante del mundo, consigue articular la idea de que “los vascos no solo eran víctimas del franquismo, sino también de la discriminación racial en EEUU” en una historia que se mueve entre el thriller negro, el biopic, el documental, el cine de aventuras, el drama romántico y el cine musical en la versión fílmica de Black is Beltza, un proyecto que nació primero como un cómic y que ha ido teniendo diferentes expresiones (una exposición, un documental, un disco, unas conversaciones, una gira…) hasta llegar a su facción más expresiva y la que más consigue condensar todas esas diferentes patas de un mismo proyecto.

Muguruza proyecta mucho de él y mucho de la lucha revolucionaria americana de los años ’60 en el protagonista, Manex Unanue, uno de los dos portadores de esos gigantes vascos censurados por el racismo que asolaba los Estados Unidos en aquellos años. El personaje está en el lugar y momento indicado para, o pasar de todo, o comprometerse con todo. Toma la segunda decisión, y acaba estando relacionado y viviendo experiencias tan cerca del foco político revolucionario de aquellos años (los Panteras Negras, la Revolución cubana y, más concretamente, el Che Guevara, y la lucha –cultural- vasca), como también con la revolución cultural de la época (el elixir del soul, el reggae y el r&b en USA; la Factory de Andy Warhol; las experiencias psicotrópicas y el verano del amor de la era hippie; la influencia de Mikel Laboa…).

El artista vasco, cuyo trabajo cinematográfico hasta ahora había estado centrado en el documental musical, acaba componiendo en su primera ficción un relato de lucha y compromiso, pero siempre guiado por el amor. El propio Muguruza cita como referencias a Corto Maltés, el cine de Quentin Tarantino o títulos contemporáneos como Ghost in the Shell, y lleva razón. Si acaso, también habría que sumar otras dos: el de ese Forrest Gump que acaba viviendo todo lo que se podía vivir en esa época (aunque desde otra perspectiva); y el universo estético de Chico y Rita, que mantiene muchas conexiones con esta Black is Beltza, que, a pesar del movimiento lento de las animaciones, consigue proyectar un film cargado de razones, fundamentos y discurso, aunque por momentos falte ritmo y dinámica.

Muguruza consigue erigir a este Manex Unanue como una suerte de superhéroe de carne y hueso, de luchador por acabar con la censura y el racismo, pero también por la libertad de los pueblos; pero, también, ha conseguido que cada una de las cosas o nombres propios que aparecen en el film tengan un por qué. De ahí que las voces de los personajes no las hagan unos cualquiera, sino amigos y personalidades conocidas (y, de algún modo, vinculadas muchas de ellas a cierto compromiso político) como Willy Toledo, Sergi López, Emma Suárez, María de Medeiros o Unax Ugalde, entre otros; y que la BSO del film consiga aportar connotaciones narrativas, gracias a canciones de Manu Chao, Ana Tijoux, Iseo, Negu Gorriak, Ceci Bastida o Maika Makovski, entre otros.

