Biznaga nos sorprendieron en 2014 con un álbum debut repleto de punk rabioso que no pasó desapercibido. Centro Dramático Nacional alcanzó los oídos de todo melómano que se precie para conquistarlos con su furiosa oscuridad, la crudeza punzante de sus textos, y un marcado y resuelto aire castizo que impregnaba el conjunto. Se presentaron contundentes, tenían actitud, apuntaban maneras. Recuperaban la acidez que en los ochenta hizo tan popular a formaciones corrosivas de mirada nihilista como Eskorbuto, Ilegales, Parálisis Permanente o los seminales Gabinete Caligari de Obediencia. Nos dejaron con ganas de más, y ahora el cuarteto da continuidad al mencionado trabajo con Sentido del espectáculo, un álbum editado por el sello internacional Slovenly Recordings que consolida el proyecto que Álvaro y Jorge, malagueños afincados en Madrid, iniciaban media década atrás.

Visiones certeras de historias cotidianas

En este nuevo trabajo mantienen la sonoridad de formaciones nacionales ya citadas como Eskorbuto o Cicatriz, aunque desde posiciones menos políticas. Biznaga radiografían la sociedad con ojo crítico y lucidez para entregarnos un retrato de la cara menos amable de nuestra cotidianidad, de la realidad de nuestro presente. Un discurso con el que despertar conciencias: “El mal no existe si no es mediatizado / y todo es muy seguro hasta el próximo atentado”, escupirán en la sobresaliente Mediocridad y confort. Todo ello apoyado en una propuesta musical más vehemente, combativa y visceral de la que nos presentaron en su anterior referencia. Eso sí, manteniendo su saber hacer con los riffs y sus contagiosas melodías, como demuestran piezas como la anteriormente mencionada, Una ciudad cualquiera, con una gran línea de bajo, Héroes del no, de excelentes guitarras, o El mal de Aurora.

Hay cantos al hastío de la juventud, con viejas consignas punk adaptadas a nuestro idioma: el añejo “No Future” que declaraban Sex Pistols, se ha transmutado en Muerte al porvenir. Toda una declaración de intenciones que afirman en Los Cachorros”. Cantarán a la violencia en Una nueva época del terror, y cuestionarán los comportamientos de la era de la información en A tumba abierta, donde denuncian con perspicacia: “No disciernes lo real de su representación / Múltiples señales que intoxican por saturación”. Asimismo, recuperarán el aroma castizo, que pierde bastante presencia en este disco, en temas como Jóvenes ocultos y, particularmente, en Oficio de tinieblas.

Continuando con su punk abrasivo, Biznaga se cuestiona en Sentido del espectáculo los comportamientos y las perspectivas sociales de nuestro tiempo, llamando nuestra atención sobre diversos aspectos que nos atañen en este momento histórico. Se trata de un álbum determinado por su contexto. Un trabajo que recoge la sensibilidad de una época para presentárnosla con una apetitosa agresividad musical y unas letras tan incisivas como inteligentes. El que ya es el sello inconfundible de Biznaga.

