Las películas biográficas llevan aterrizando en las salas de cine un tiempo y el 2018 no será la excepción. Historias reales sobre personajes públicos, artistas y sobre todo, políticos, son los mayores estrenos de los próximos meses. Como decía Freddie Mercury, “The show must go on”. Por eso, y más motivos, repasamos algunos de los biopics más esperados de este año.

Bohemian Rhapsody

El hit que Freddie Mercury compuso para su banda británica Queen da nombre a la película. Actualmente, se encuentra en fase de postproducción, sin embargo, el proyecto ha sufrido grandes cambios desde la aparición de la idea original. La sustitución de Bryan Singer de la dirección del film es uno de los más recientes. Dexter Fletcher está al timón ahora.

La elección del actor protagonista también fue una odisea. Rami Malek, conocido por la serie de televisión Mr. Robot, es quien encarna a Mercury. Después de haber visto las primeras imágenes y vídeos del actor en el set de rodaje, su fichaje ha sorprendido gratamente.

Pero, ¿de qué trata exactamente el drama? Según las últimas declaraciones de los responsables del film, entre ellos Fletcher, han asegurado que no se trata de un biopic tradicional. El argumento sigue la formación de la banda en 1970, la recreación del mítico concierto en Wembley Stadium, así como la muerte de Mercury.

Malek está acompañado por Gwilym Lee quien interpreta al guitarrista Brian May, por Ben Hardy quien hace del baterista Roger Taylor y por Joseph Mazzello en el rol del bajista John Deacon. Los propios integrantes de la banda, May y Taylor, son los productores de la cinta. De momento, ha despertado mucho interés, pero habrá que esperar hasta el 28 de diciembre para verla en España.

Loro

Silvio Berlusconi, empresario y ex Primer Ministro de Italia, es el protagonista de Loro. Este biopic político está dirigido por Paolo Sorrentino, conocido por los premiados films La gran belleza o La juventud. El nombre de la película es lo primero que llama la atención de la producción italiana. La palabra loro significa ellos en italiano, pero también se trata de una artimaña fonética ya que corresponde a la contracción de L’oro, es decir, el oro.

Toni Servillo, el actor fetiche de Sorrentino, con quien ya ha trabajado en varias ocasiones, da vida al fundador de la compañía auviovisual Mediaset y al ex propietario del equipo de fútbol AC Milan. Además de Servillo, los actores Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, Roberto Herlitzka y Ricky Memphis forman parte del elenco.

Berlusconi fue Presidente del Consejo de Ministros de Italia tres veces. Condenado por fraude fiscal en 2013 y protagonista de numerosos escándalos sexuales, actualmente está intentando regresar al mundo de la política a pesar de sus 81 años y a pocas semanas de las elecciones generales en Italia.

Backseat

Película biográfica de carácter político con un título muy acertado. Backseat significa algo así como “papel secundario”, alguien en un segundo plano.

La película se centra en Dick Cheney quien ejerció de vicepresidente en Estados Unidos durante el mandato de George Bush. ¿Por qué es interesante conocer a este político norteamericano? Porque fue uno de los mayores propulsores de la invasión de Iraq en 2003 y uno de los vicepresidentes más poderosos de Estados Unidos. Según numerosos analíticos políticos, fue Cheney quien manejó los hilos durante el mandato de Bush.

Con gran influencia sobre el ex presidente de Estados Unidos y la política exterior, se ha ganado el interés de Adam McKay, quien firma el guion y dirige la cinta. Christian Bale da vida a Cheney, en una nueva y extrema transformación física en la que ha ganado varios kilos. El resto de equipo de actores es igual de prometedor, con Amy Adams en el papel de Lynne Cheney, la esposa del ex vicepresidente, Steve Carell como Donald Rumsfeld, Sam Rockwell como George Bush, ex presidente de Estados Unidos, entre otros tantos.

The Front Runner

The Front Runner es otro biopic político que verá luz en 2018. Trata exactamente del senador Gary Hart, quien fue candidato favorito de los demócratas para ser presidente de Estados Unidos durante las elecciones de 1988. No obstante, su carrera política se vio quebrada por algunos rumores sobre su relación extramatrimonial con la modelo Donna Rice. Casado con su esposa Lee Ludwig Hart, negó los rumores, pero se vio obligado a renunciar a su carrera presidencial por la aparición de una foto en la que aparecía con la modelo.

Basado en el libro de Matt Bai, el realizador Jason Reitman dirige este film. El imaparable Hugh Jackman protagoniza este biopic junto a Vera Farmiga, Kaitlyn Dever, Ari Graynor, Molly Ephraim, J.K. Simmons, Sara Paxton, Josh Brener, Mark O’Brien, entre otros.

First Man

“Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad”, estas fueron las presuntas palabras de Neil Armstrong al pisar la luna. Damien Chazelle, conocido por La ciudad de las estrellas (La La Land) o Whiplash, ambienta la preparación de Armstrong para viajar a la luna con este biopic.

Ryan Gosling se pone en la piel del astronauta bajo la dirección de Chazelle por segunda vez después del oscarizado musical La La Land. Basado en el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong de James R. Hansen, descubre ante el espectador los entresijos de la misión Apolo XI en 1969 que llevó a un hombre a la luna por primera vez en la historia de la humanidad. Se estrenará en octubre.

The White Crow

El film llevará a la gran pantalla la vida del bailarín soviético Rudolf Nuréyev, considerado por algunos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. El gran maestro de ballet será interpretado por el actor Oleg Ivenko.

Basado en el libro Rudolf Nureyev de la escritora Julie Kavanagh, el biopic cuenta con Ralph Fiennes en la dirección y bailarines profesionales en el reparto, como Sergei Polunin, Anastasia Meskova o Anna Polikarpova, además de actores de talla internacional como Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Raphäel Personnaz, Calypso Valois o Louis Hoffman.

La película se centra en los acontecimientos más importantes de la vida del artista, sus comienzos en el ballet y el posterior éxito internacional.

Mary Queen of Scots

Entre todos los biopics que se estrenarán en 2018, también cabe destacar la producción británica Mary Queen of Scots de la debutante Josie Rourke.

El film sigue la tormentosa y trágica vida de la Reina María Estuardo de Escocia, a quien interpreta Saoirse Ronan, actriz nominada tres veces a los Premios Oscar a sus 23 años, y su enfrentamiento con Isabel I, la reina de Inglaterra, a quien da vida Margot Robbie. Su estreno está previsto para el próximo 1 de noviembre en España.

El biopic que viene