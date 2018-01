Hay quien odia ese legendario momento que a todos nos provoca una media sonrisa –o una risa completa- cuando una escena convencional se interrumpe por un número de baile estrambótico y operístico, y todos los extras de la calle empiezan a cantar. Hay a quien, de verdad, le sale urticaria cuando eso ocurre. Hasta hace no demasiados años, la corriente común era toparse con uno de estos especímenes más veces que con su contrario: aquel que desea caminar por la calle mojada de lluvia como Grace Kelly, saltando entre farolas y haciendo coreografías con su paraguas. Este ejemplar es el declarado como ‘amante del musical’. Pues bien, parece que la situación ha cambiado. Parece que hoy son más los amantes de My favourite things (la de Julie Andrews, no la de Coltrane), que los detractores.

¿Por qué? Porque, atentos al dato: según las estadísticas, el 21% de los turistas nacionales que viajan a Madrid, lo hace para ver un musical, y el 31% de los que pernoctan, ¡también lo hacen para ver un musical! Otros tantos visitarán Primark, por supuesto, pero de los cuatro millones y medio aproximados de turistas que visitan la capital, de todos ellos, casi un millón entero lo hace para ver espectáculos musicales. Y 2017 ha sido el cénit. Con cinco espectáculos fuertes en cartel, podemos afirmar que nos encontramos en su época dorada. Así es, señoras y señores: el musical está más de moda que nunca.

“El 21% de los turistas nacionales que viajan a Madrid, lo hace para ver un musical”

Hasta ahora, El Rey León había sido coronado por audiencia y crítica como el espectáculo más trascendental de los últimos años –con sus más de 3 millones de espectadores y 2.500 funciones en seis años-, pero hay un nuevo sucesor. Billy Elliot ve su apuesta y la dobla.

Si vas a adaptar un éxito redondo representado durante 11 años en Broadway y en Londres, tienes que hacerlo bien. Eso no quiere decir que inviertas 5 millones de euros, ni que reformes el Nuevo Teatro Alcalá, ni que instruyas a 100 personas para configurar el equipo. Pero, sí. Eso es exactamente lo que ha hecho SOM Produce, la productora encargada de traer Billy Elliot a España. Si vas a adaptar un éxito redondo, no hace falta que hagas todo eso, pero quizá te ayude a conseguir 100.000 espectadores en los primeros dos meses de vida de tu musical, tal y como han hecho ellos. Esta megalómana inversión se ha llevado a cabo durante los tres años de preparación del espectáculo, el cual por fin vio la luz en octubre del año pasado. Y a día de hoy, podemos decir que la in”versión va mereciendo la pena. Desde luego, no tiene fecha de cierre. Parece que tendremos Billy para rato.

“Cinco millones de euros invertidos, el Nuevo Teatro Alcalá reformado, cien personas instruidas para configurar el equipo, 63 alumnos de conservatorio… y 100.000 espectadores conseguidos en solo dos meses”

El día a día de un montaje así también es ambicioso. El elenco está formado casi en su mayoría por niños y niñas, 63 alumnos de conservatorio que han tenido que aprender claqué entre otras cosas, y que no pueden actuar más de 2 veces a la semana por su condición de menores, así que el refuerzo lo cubren las únicas dos bailarinas de más de 18 años que se hacen pasar por compañeras de Billy. Y el nuevo elenco infantil ya se está formando, así que tenemos garantías de su larga duración.

Al protagonista le interpretan 6 actores distintos, los cuales están arropados por un elenco de lujo que sin duda también funciona como un imán para la audiencia: Adrián Lastra en el papel de su hermano (aunque, avisamos, estará ausente hasta el mes de abril, por encontrarse probando suerte en Los Ángeles); Carlos Hipólito como el padre de Billy; Natalia Millán como su profesora; y un largo etcétera hasta conformar el reparto de 100 artistas. Y otra forma de asegurarse el éxito del musical tras su titánica inversión es la de la dirección de David Serrano (El otro lado de la cama, Días de fútbol), a quien ya se le ha coronado como ‘reconquistador del musical español’. Sus películas se encuentran entre las más taquilleras de la historia de nuestro país, cuando en su momento nadie daba un duro por el musical.

“Si El Rey León consiguió 435.000 espectadores en su primera temporada, Billy Elliot le sigue muy de cerca. Ambos cosecharon, en sus primeros meses de vida, el 100% de su ocupación”

Y si, además de esto, el Billy Elliot original ya cuenta con música de Elton John, podemos darle un voto más a su larga vida. Billy terminará la temporada pero sin ninguna intención de echar el telón definitivamente. Si El Rey León consiguió 435.000 espectadores en su primera temporada, Billy Elliot le sigue muy de cerca. Ambos cosecharon, en sus primeros meses de vida, el 100% de su ocupación. No hay duda alguna: el musical se ha instalado para quedarse.

Billy Elliot, ‘el nuevo Rey León’