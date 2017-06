¿Vitalic lanzándose de lleno al mercado español? ¿La Bien Querida lanzándose de lleno al circuito de música de club? ¿Los dos fundiendo sus mejores bazas y uniendo fuerzas en una canción que sorprende y rompe cánones de género, circuitos y fronteras?

Eso es lo que representa Tu conmigo, una canción que une al proyecto de Pascal Abrez, uno de los más importantes del circuito de electrónica de club y de festivales tanto de electrónica como de indie open minded; y una de las grandes musas del indie costumbrista, entre el electropop y la renovación folclórica.

La canción, con esos giros tan propios de la languidez yeyé de Cecilia o Jeanette pero manteniendo la melancolía synth-folk que Ana Fernández-Villaverde imprime en La Bien Querida, encuentra en su unión con Vitalic un nuevo armazón que redimensiona su propio sonido y su propuesta artística. Algo que nació de la cabeza del productor francés: “llevaba con la melodía en la cabeza algunos años. Un tema pegadizo al que prometí dar salida algún día”. Y al que se la da ahora.

Por su parte, la propia cantante bilbaína ha confesado: “Fue toda una sorpresa para mí que Pascal me contactara preguntándome si me interesaría colaborar con él. Quería que yo le hiciera una letra para su tema y me comentó que le gustaba mucho Jeanette y que quería una voz similar. Por supuesto, me hizo mucha ilusión, le dije que sí y me puse manos a la obra. Ha sido una gran experiencia, y estoy realmente encantada con nuestro «Tú Conmigo»”.

El Por qué te vas de los indies, bakalas y viceversa ya tiene nombre y dueños.

La Bien Vitalic