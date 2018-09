Si creías que Aramís Fuster era la máxima autoridad en materia de ocultismo, tras ser autoproclamada así en su entrada a la casa de Gran Hermano VIP, quizá no contabas con que una de las grandes divas del pop de los últimos años está ahí, a punto de comerle la tostada. Y es que Beyoncé Knowles ha sido acusada por parte de Kimberly Thompson, ex batería de los directos de Queen B, de “practicar brujería extrema” y de “lanzar hechos mágicos de abuso sexual” y “asesinar a su gatito”.

“Agotamiento extremo, hechizos de abuso sexual, pérdida de un hombre y trabajos, robo de viviendas, grandes pérdidas de dinero, robo extremo de propiedades intelectuales, el asesinato de mi gatito, hechizos mágicos para mis amantes y numerosas relaciones rotas”

Así lo recoge The Blast en una noticia que, si bien parece broma, ha llegado hasta la Corte Superior de Los Ángeles. Una corte que, dado lo surrealista del asunto, ha denegado la orden de restricción y programó una audiencia para el próximo 11 de octubre.

En principio, este tipo de órdenes se realizan para dar protección a personas maltratadas o acosadas; pero visto que Beyoncé y su marido Jay-Z se encuentran de gira por todo el mundo, no tiene pinta de que la que fuera su batería durante siete años en giras y sesiones de grabación vaya a necesitar. En caso de que la ex Destiny’s Child tenga que acudir a declarar, no hay problema: podrá hacerlo en escoba.

Brujancé