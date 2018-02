Conocemos a Valeria Bertuccelli por sus papeles cómicos, por esa naturalidad casi neurótica que ha conseguido imprimir en algunos de los mayores taquillazos del cine argentino de los 20 años, donde tuvo papeles protagónicos o de peso en títulos hoy día icónicos como Luna de Avellaneda, Un novio para mi mujer, Vino para robar o la más reciente, Me casé con un boludo.

Sin embargo, la argentina también ha demostrado su cercanía al cine de autor, y a los personajes con profundidad y carga dramática, como demostró en títulos independientes que también obtuvieron repercusión, como pueden ser La Antena, Pensé que iba a haber fiesta, XXY o Todos queremos lo mejor para ella, último título de la catalana Mar Coll. Ahora, la propia Bertuccelli ha decidido escribir, dirigir y protagonizar su propia película: La reina del miedo, un drama con corte de cine de autor que está recogiendo sus frutos.

Y es que hace tan solo unos días, la cinta argentina que codirige junto a la también debutante Fabiana Tiscornia pasó con éxito por el Festival de Sundance, posiblemente el más importante de cine independiente del mundo; y consiguió recoger el Premio Especial del Jurado a la Mejor actriz. Y lo consiguió gracias al personaje que imaginó y escribió un día: el de Robertina, una exitosa actriz en el cénit de su carrera, pero que vive en un estado de ansiedad constante. Un viaje la sacará de esa dinámica opresiva y se dará cuenta de la absurda vida que lleva en su día a día, lo que hará que la deriva de su vida cambie para siempre.

Aún no hay fecha confirmada de estreno en España, pero tras su acogida en Cannes entre algunos de los medios más prestigiosos (recibió elogiosísimas críticas de Screendaily o The Hollywood Reporter, entre otros) y dada la proyección que Bertuccelli ha tenido en nuestras pantallas tanto con algunas de las películas argentinas más comerciales como en algunas producciones españolas, no será raro esperar que encuentre distribución.

La reina de Sundance