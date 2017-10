Nos lo han puesto fácil: Infrasoinuak (en castellano Infrasonidos) será el título del nuevo disco de los vascos Berri Txarrak, y también del primer single que acaban de poner en circulación. El álbum llega tres años después de aquel ambicioso Denbora Da Poligrafo Bakarra en el que exploraron nuevos sonidos, mucho más cerca de registros pop, colaborando incluso con un paladín de las producciones indie mainstream estatales como Ricky Falkner, en un álbum triple con tres productores y atmósferas diferentes.

Ahora, al menos por lo que se deja entrever en este primer adelanto que dará título a la placa, vuelven a disparar a bocajarro melodías de rock alternativo de aire noventero con una descarga que por momentos se acerca al emocore o al post-hardcore; pero con una letra con una lectura absolutamente contemporánea, que deja frases como:

“No dejo de ver a gente correr sin parar

no acierto a entender si se trata de una carrera

o más bien una huída colectiva Quién es capaz de escuchar los infrasonidos

de tenerlos en cuenta de una vez

de elegir entre cura o virus

de arrojar algo de luz en la oscuridad

de ser luz”

El álbum, producido a cuatro manos por Bill Stevenson y Jason Livermore (quienes trabajaron en discos de bandas de referencia absoluta en la historia del rock alternativo como The Lemomheads, Descendents o Black Flag) en los estudios Blasting Room de Colorado, en los Estados Unidos; verá la luz el próximo mes de noviembre a través de su propio sello, Only in Dreams, que acaban de poner en circulación.

Infrasonido