Diez años duró la experiencia de 84, trío de pop-rock que dejó en su haber tres singulares álbumes que les labró la etiqueta de los “herederos de Pereza”, además de saberse unos de los mejores hacedores de melodías preciosistas y armonías orgánicas, tan cerca de la luminosidad beatle o beach boy como del macarrismo de La Rabia del Milenio o Los Ronaldos. Ahora, Beris, un tercio de aquella banda que cerró etapa hace un par de años, comienza a volar en solitario.

Y lo hace con Tan solo un grito, aunque en realidad sean ocho más más: nueve canciones en las que orbita con personalidad paisajes folk y de pop-rock de autor que sirven como escapulario para retratar los estados de ánimo que ha vivido estos últimos dos años sin la banda que lo vio crecer durane una década. Ahora, confiesa que ha estado muy influido por el sonido de los primeros discos de hip-hop o los trabajos en solitario de Jim James, líder de My Morning Jacket.

El disco, financiado a través de crowdfunding (y consiguiendo el total de lo necesario en tan solo un día gracias a la aportación de 200 mecenas) ha contado con la producción del tándem que componen Martí Perarnau (líder de Mucho) y Ramiro Nieto (ex músico de The Right Ons, entre otros) bajo el apelativo de Rams&Martí, ha sido grabado en los estudios madrileños El Invernadero (propiedad del también músico Brian Hunt), verá la luz oficialmente el próximo martes 25 de abril y estará presentándolo en directo el sábado 20 de mayo en la sala Galileo Galilei.

Pero antes de eso, desde Notodo estrenamos en exclusiva el cancionero de Beris en el que es, desde ya, el primer día del resto de su vida como artista en solitario.

Beris