Cuando Benjamin Clementine se sienta al piano, un poeta se sienta al piano. Posee en sus largos dedos una reivindicación con atalaje místico, cierta órbita de genio nuevo, el ‘no soy de aquí ni soy de allá’ de Facundo Cabral de tecla en tecla. Benjamin Clementine, 193 centímetros de londinense huido a París, parece acaso una alabarda que grita lo que otros no pueden.

Su radio de alcance puja cada vez más fuerte por agrandarse y dar cobijo musical a sus iguales. Hace de su aura órfica una intemperie segura de anhelos y enmudecimientos, con alma de trovador armado, para ellos, un tú gigante, como un público muy aterrado de la fea cinematografía del hoy. Clementine sabe bien que su target no le va a abandonar si sigue en la estela de vivir despacio, aproximándose al limbo de los débiles.

“Siempre me he sentido un marginado”, declaraba en una entrevista a El País. Lo abandera. Clementine es casi su propio eclipse sin mirar el cielo, porque conoce la existencia subterránea de los metros, la limosna que tuvo que pedir de adolescente, la pena atragantada de un William Blake suburbial. Y encontró la poesía. Y la música. Al menos por ahora (At least for now, su primer LP).

Allí se veía un artista con hambre de trascendencia, se oía un rumor de luciérnaga sola. Benjamin se desinflaba, reconvertía, modernizaba, expandía, exploraba y no permanecía dos veces en el mismo sitio. Todo At least for now es osadía. Con ello le otorgaron el Mercury Prize o un directo en la gala de clausura del Festival de Cannes 2015. Versos que mezclan la rabia casi comunidad de estar solo en Cornerstone o Adios

I am lonely, alone in a box of stone [Estoy solo, solo en una caja de piedra]

They claim they loved me but they all lieing [Afirman que me amaban pero todos mienten]

I am lonely alone in a box of my own [Estoy solo, solo en mi propia caja]

And this is the place, I now belong [Y este es el lugar al que ahora pertenezco]

Its my home, home, home, home home home home home [Es mi hogar, hogar, hogar, hogar, hogar, hogar, hogar, hogar]

Adios… adios. [Adiós… adiós.]

I am sorry for quickly [lamento haber saltado]

Jumping into the train [con prisas al tren]

I waited but no one came [Esperé pero no vino nadie]

You just a little bit too late. [sólo llegaste un poco tarde.]

The decision is mine [La decisión es mía]

So let the lesson be mine [Así que deja que la lección sea mía]

con verdades cerradas como puños, certezas de lo que no puede resisitirse a ser cambiado: “to treat others the way you want to be treated” (“trata a los demás como tú quieres ser tratado”).

Ha pasado el tiempo, ha sostenido sus notas y hay nuevo disco, I tell a fly, y da la sensación de que quiere esparcir su universo interior por las esquinas. Ha desprestigiado su propia voz para otorgar sentido a su batalla, aquella que sobrevuela el mundo actual que habita, tal la inspiración de abrir los ojos amplios.

Tras una colaboración con Gorillaz (Hallelujah Money) que anticipaba su viraje, Phantom of Aleppoville, por escoger un ejemplo del nuevo elepé, es claramente un retruécano de la juventud perdida que también él vivió, del acoso escolar que él también siente suyo él vivió, de los niños que corretean los escombros y las ruinas de la ciudad siria más olvidada por los telediarios.

Sin embargo, y quizá exceptuando un par de canciones, I tell a fly es un disco difícil, a la manera de quien comprende que la forma es igual de importante que el contenido en cierta rama del arte. Benjamin no ha claudicado ante la posibilidad de hacer once canciones simples, bellas, emotivas. Son, en cambio, once canciones ásperas, translúcidas, extraterrestres, incómodas. Se atraviesan unas a otras hilvanando pentagramas en una espeleología de misteriosos ruidos.

Esta segunda hornada de partituras juega, se mueve por sonidos laberínticos sin minotauros, dédalos de instrumentos, coros y su voz a veces eco de sí misma que no quieren convencer todo oído. Temas como Better sorry than asafe, One awkward fish o Ave dreamer parecen pertenecer a un arqueólogo musical, quizá deseando deconstruirse y buscando en esos minutos constantes paradojas musicales. Inventiva. Vanguardismo. Explosiones.

Por contra, Paris Cor Blimey o Ode from Joyce poseen esa importancia salvífica de la palabra con la que los poetas en ocasiones tienen deseos de azotar el mundo, instarlo al cambio. Nada deber ser vacío. Y tal vez de ahí nacen Quintessence y By the ports of Europe para poder hablar del hombre como lobo para el hombre o la tragedia del Mediterráneo de hoy en día.

Queda Jupiter, la canción sin duda más franca, con más don de puerta abierta para todos. Amena, funciona como promesa de un Benjamin Clementine que también pugna por ser aquel que lleve la manija de quien quiere ser. Puro estandarte.

Benjamin Clementine