La excusa es una buena causa, la de colaborar en el concierto que Roger Daltrey, vocalista de The Who, protagonizará junto a otras bandas como UB40, Def Leppard, Kasabian, Nile Rodgers & Chic o The Courteeners el próximo 22 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, y cuyos beneficios irán destinados a la ONG Teenage Cancer Trust; pero también servirá para que Matt Bellamy y Graham Coxon pongan a prueba su feeling sobre el escenario en un proyecto que quizá pueda ir a más.

Hablamos de Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band, un supergrupo de versiones de The Beatles que verá cómo el líder de Muse y el guitarrista de Blur, pierden la virginidad escénica con este proyecto en el Reino Unido, quién sabe si con el objetivo de que vaya a más o sea una colaboración puntual, como lo fueron las del mismísimo Paul McCartney, Miles Kane o Ilan Ruin (guitarrista de Nine Inch Nails), entre otros.

Unión beatle