Desde el 2013 la fotógrafa Bego Antón ha recorrido Islandia en busca de los lugares en los que viven estos seres mágicos. Viajó en su búsqueda por la isla de norte a sur de y de este a oeste. Sobre todo, buscaba a las personas que pueden verlos. Si hay un lugar donde creer en la magia, es Islandia.

A partir de este jueves 7 de junio y hasta el 27 de julio puedes ver el resultado de este viaje en MINI Hub, el espacio creativo de MINI en Malasaña, en la exposición The Earth is Only a Little Dust Under our Feet dentro del festival PHotoEspaña 2018, que este año celebra su 20 aniversario. Madrid se convierte un año más en capital de la fotografía, mostrando desde el 6 de junio al 26 de agosto 90 exposiciones con obras de 530 artistas y un programa de 21 actividades profesionales y para todos los públicos que tienen lugar en 80 sedes. MINI Hub se suma al festival por segundo año consecutivo como sede invitada.

Bego Antón, Premio Revelación PHotoEspaña 2017, nació en Bilbao en 1983. Estudió periodismo y se especializó en fotografía documental en Barcelona. Su trabajo disecciona el comportamiento humano y reflexiona sobre nuestra implicación psicológica y moral con el mundo natural. También muestra particular interés por pequeños grupos con intereses extraños para destripar conceptos como la verdad, la realidad o la fantasía. Su trabajo ha sido publicado en Lens Blog del New York Times, National Geographic, Esquire, Le Monde, CNN Photos, The British Journal of Photography, entre otros. Ha expuesto en FotoWeek DC, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el Canal Isabel II y en ciudades como Nueva York, Suiza, Alemania e Islandia. Fue elegida para participar en el Joop Swart Masterclass del World Press Photo en 2014.

