Bebe coquetea con el reggaetón en una canción sobre la cooperación

Cada vez quedan menos artistas pop que se resistan a los encantos de la tendencia en boga de los últimos años: el reggaetón. Y visto el espectacular éxito de Luis Fonsi, un cantante melódico del que lo último que hubiéramos imaginado es que firmaría una de las canciones en castellano (con ritmo de reggaetón) más exitosas de todos los tiempos, los que se animan a probar con el ritmo trendy por antonomasia son cada vez de perfiles más diferentes.

Ahora es Bebe la que se anima con Diferentemente iguales, una canción que “se construye sobre el sentimiento de identidad y de pertenencia compartida en Iberoamérica, y emplea a la música como su eje central”. Y con el reggaetón como nexo de unión comunitario: el ritmo latino por excelencia de estos últimos años gobierna con su beat encima de una canción cargada de compromiso y solidaridad.

La canción, compuesta por Bebe junto a Carlos Jean, es un encargo de la Secretaría General Iberoamericana con el objetivo de dar mayor visibilidad a la Semana de la Cooperación Iberoamericana, que se celebró simultáneamente en 22 países de la región, incluido España. “Yo la he enfocado como una canción de amor. Si no hay amor no hay cooperación y no hay nada. Tenemos que poner lo mejor de cada uno para construir”, decía la artista extremeña en una entrevista hace unos días.

La canción llega en un año especialmente para Bebe, en el que le dio tiempo no sólo a reconciliarse con el mainstream en su último álbum (Cambio de piel: sus dos singles, Respirar y Ganamos, superan de largo las 12 millones de reproducciones en Spotify), sino también a estrenar un documental sobre dicho proceso (10 años con Bebe, del que te hablamos aquí), colaborar en hits recientes como Solo si es contigo (de Bombai, canción que puso banda sonora a Señor dame paciencia) o La consulta (de Rasel y Xantos), componer un encargo para un proyecto de Renfe junto a Juan Zelada, aquella A carcajadas de la que te hablamos aquí, o ser asesora del coach Juanes en la actual edición de La Voz.

Bebetón