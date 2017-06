Baywaves, a la caza del circuito internacional en ‘Gliss’, adelanto de su nuevo EP

Es una de las grandes esperanzas blancas del pop alternativo patrio: Baywaves llevan dando pasos de gigante estos dos últimos años, en los que se han erigido como uno de esos grupos icono de la escena de garage y psicodelia underground patria, teniendo cada vez más presencia en los festivales más importantes del país (ya pasaron por el FIB, el Vida, el Primavera Sound…) pero también del resto de Europa (el NOS Alive, el Eurosonic, el End of the Road).

Son unos fijos en la prensa especializada internacional, y razones no les faltarán ahora, con motivo de la puesta en circulación de Gliss, primer adelanto de su futuro EP Only for Uz que verá la luz a través de Foehn, para dejar de entenderlos como una especie de “grupo exótico”, un grupo español que no lo parece y que comparte roster con otros conocidos del circuito internacional como las Hinds o The Parrots.

La canción, grabada por Hans Krüger en los Montreal Estudios y mezclada en Brooklyn por Jarvis Raveniere (guitarrista de los neohippies Woods y productor de Real Estate o King Gizzard & the Lizard Wizard, entre otros), ya se puede escuchar desde lo más alto de la bitácora cibernética antes de que mañana llegue a Spotify y el resto de plataformas de streaming.

Ola pop