Está pasando. Estos músicos jóvenes tienen claros sus planes de futuro: ser músicos de profesión porque, de corazón, no querrían -ni podrían- dedicarse a otra cosa. Y sí, les encontramos, pero para conocerles en persona tuvimos que bajar hasta una mesa de La Sra Pop, concurrido local con las tartas más empollonas de toda Sevilla.

Allí, Batracio, la banda que idolatra el mestizaje por encima de la Semana Santa de Triana (y de todas las demás), reflexiona sobre el lugar que ocupan dentro de la escena y, con las pupilas dilatadas de la emoción, no le quitan ojo de encima a la próxima salida. Aunque con nueve pares de ojos va a ser difícil que se la salten.

Sus referentes hablan de O’Funk’illo, La Selva Sur o Zatu, pero ellos tienen los sentidos receptivos a todo lo que suene un viernes en La Alameda, que es mucho. Han colgado el cartel de COMPLETO cuatro veces en Fun Club. Ojalá algún día peten Sala Custom.

“Lo que hace especial a Batracio es que tenemos un mensaje regionalista, un sentimiento muy andaluz que intentamos plasmar en la música que hacemos”

Habéis pasado por Picnic Interestelar y para anunciarlo le disteis duro al evento a través de las redes sociales (en eso sois unos genios). ¿Qué ha supuesto para vosotros tocar para la gente que se desplazó al CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo)?

Para nosotros, tocar en este evento supuso un gran salto, ya que es un festival que predice a un festival más grande (Interestelar Sevilla). Hemos dado todo lo posible con la idea de ver si somos capaces de meter la cabeza en otros sitios. Fue un concierto muy cortito pero muy intenso, lo cogimos con muchas ganas. Intentamos que fuera una bomba y creemos que así ha sido.

Gracias a que ganasteis el concurso, también pasásteis por Cabo de Plata…

La cosa es que nosotros nos presentamos a un concurso (como los millones de concursos que hay en Facebook, en los que tú dices “claro, ganar esto es imposible porque todos los concursos del mundo están amañados… entonces, ¿para qué me voy a presentar?”… Pues nos presentamos.

Si algo bueno tiene Batracio es que tiene mucha gente alrededor que está muy loca. Estuvimos ahí compitiendo durante casi una semana, fue un concurso express. Nos pusimos a jierro con el spam, agregando a desconocidos por Facebook, escribíamos a gente de todos los países para que nos votaran… Las últimas horas, con el directo de Instagram, fue una locura. Se pudo seguir votando hasta las seis de la mañana… ¡UN CAOS! Conseguimos cerca de 1.000 votos, quedamos primeros por votación popular. Ya sólo quedaba la última fase, los seis más votados pasaríamos a plantarnos delante del jurado. Al día siguiente se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que estábamos dentro de Cabo de Plata y que palante. De hecho, no nos los creímos hasta que nos estuvimos haciendo la prueba de sonido y vimos a tanta gente corriendo por el escenario. Una locura.

¿Fue vuestra primera vez en un escenario tan grande o qué?

¿Así de bestia? La primera. Fue la primera vez que tuvimos en una prueba de sonido a tanta gente (que no éramos nosotros) corriendo por el escenario… y nosotros somos nueve. Y la primera vez que podíamos correr nosotros (risas). Nos separaban como cuatro o cinco metros más de lo normal y, luego, la cantidad de monitores que teníamos, nosotros que estamos acostumbrados a low cost total de “hola, tocamos en playback” (risas)… Decimos que tocamos en playback no porque esté grabada la canción, sino porque nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos…, sólo imaginamos que estamos tocando y lo que esté sonando no lo sabemos, lo escuchamos después (risas). Es la primera vez que nos escuchamos del carajo. Un sueño.

“Nos complicamos la vida mezclando estilos, ritmos, melodías, partir las cosas: ‘Queremos hacer música para el culo y para el cerebro’, como dicen Snarky Puppy”

La putada fue la hora. Tocasteis antes de las cinco de la tarde, ¿no?

A pesar de la hora, estuvo de miedo. Tocamos a las cuatro y media de la tarde y, con todo el calor que hacía en verano en Barbate, la gente respondió. O sea, que si hubiésemos tocado más tarde y hubiera ido la misma gente, no nos hubiéramos alegrado tanto de ver a tanta gente. La gente se mató por bailar y por empujarse. Nos dijeron que fue de los conciertos de primera hora en Cabo de Plata que ha tenido más público. Eran las cuatro y media y solamente había una fila de personas, nadie más. Pensamos en ese momento que no pasaba nada, que al menos estábamos allí y nuestro nombre había salido en cartel… Ya podíamos posturear un poco por el Instagram, ¿no? De repente, todo cambió, comenzamos a escuchar “tum, tum… tum, tum”… Estábamos en el escenario del fondo del festival, había cerca de diez minutos desde la entrada hasta el sitio. Teníamos cronometrado el repertorio y teníamos que hacerlo desde el minuto cero. Cuando quisimos darnos cuenta, una manada se acercaba al escenario, un montón de gente corriendo hacia nosotros… Tremendo, la gente agolpada para entrar en primera fila… Unas quinientas personas vieron nuestro directo.

¿Qué creemos? Que muchos de los que iban al Cabo de Plata son colegas nuestros (les tenemos que poner un santuario) y volcaron con nosotros, se pegaron todo el día anterior al bolo hablando de nosotros en el camping y diciéndole a todo el mundo que nos viera: ¡mañana a las 16:30h a Batracio! Tanta playa ni tanta playa. La verdad es que lo pasamos de cine.

Tampoco es la primera vez que os lleváis al público de calle. Sois los reyes de Fun Club, en varias ocasiones hemos visto el cartelito de COMPLETO.

De hecho, el primer concierto que hicimos en el Fun fue eso, un sold out. Tenemos que agradecer a todo el mundo su apoyo. Tocar en una sala tan mítica como ésa, en pleno centro de Sevilla, es alucinante porque, además, siempre que vamos está petada. Ver la sala llena en el primer concierto (hemos tocado en bastante grupos, y los bajistas estamos demandados)… Fue impresionante. Que un grupo local, como es el nuestro, con cortísima trayectoria, al que le cuesta meter a gente en una sala un fin de semana (la gente, es normal, nosotros los primeros, busca planes gratis) consiga llenar una sala como Fun Club, es alucinante. ¿Qué menos que dar un concierto que sea memorable? La peña se lo merece.

Queremos que nuestro concierto, para el público, sea una de las mejores noches vividas en La Alameda. Fun Club ha sido nuestro santuario, las cuatro veces que hemos tocado allí siempre se ha llenado. Estamos muy contentos, el público de Sevilla responde bastante bien. Ahora, sin olvidarnos de la gente de aquí, queremos llegar a público de fuera.

“Nos ha costado nuestros más y nuestros menos, hemos atravesado algunos altibajos, pero la hermandad siempre nos ha mantenido unidos. Siempre nos recordamos los unos a los otros que todos estamos dentro del camino”

¿Quién creéis que se lo pasa mejor en vuestros conciertos: el público o vosotros?

Cuando salimos de los conciertos siempre tenemos una costumbre: preguntar a la gente que cómo se lo ha pasado. Siempre responden que se lo han pasado muy bien y nosotros, de seguido, les decimos: “seguro que nosotros nos lo hemos pasado mejor que tú” (risas). Nada más hay que vernos, todos disfrutamos mucho, sea en el escenario que sea. La diversión no está ni en un lado ni en otro, está en el conjunto.

Sois nueve, antes cinco y en el primer concierto, ya erais seis. ¿Cómo gestiona Batracio su existencia con tanto componente?

Eso es interesante, cuanto menos. A ver. Es cierto que es muy difícil coordinar un grupo de cinco personas. Sobre todo en algo como la música, que aunque nos llene, es compleja y a veces difícil si no se tiene claro el camino. Lo bueno de Batracio es que todo el mundo seguimos el mismo camino; todos sabemos que esta carrera es complicada y que, posiblemente, tenemos una mierda grande que comernos, como cualquier otro autónomo que lucha por comer. Pero, al apasionarnos tanto, sabemos que debemos dar cada una de nuestras extremidades a torcer si hace falta, y en los conciertos el cuerpo entero. Nos ha costado nuestros más y nuestros menos, incluso hemos atravesado muchas movidas y algunos altibajos, pero la hermandad siempre nos ha mantenido unidos. Siempre nos recordamos los unos a los otros que todos estamos dentro del camino.

“Nuestra música es para bailar, sí, pero si bailamos con algo realmente bueno, mejor”

Entonces, si pretendéis sobrevivir con esto de la música, ¿cuál es vuestro plan?

A lo largo de este último año las cosas han ido a más, estamos haciendo lo imposible por seguir adelante. Algunos hemos dejado incluso carreras… En el momento en que la música ocupa un 24/7, y es lo que quieres, ya no te puede gustar otra cosa… No tienes tiempo para nada más. Queremos dedicarnos a esto cien por cien. Tenemos la suerte de que somos nueve y del carro tiramos todos. Si no, igual, estaríamos todavía empezando…

Pero, a ver, ¿cuándo visteis la luz?

Todo comenzó cuando Alberto se quitó los pelos de Tuenti (2010) y Juan se hizo las rastas (risas)… Quedamos después de dos años sin vernos (antes teníamos otro grupo). Nos fuimos al embarcadero y grabamos cositas, sacamos dos temas, La Charca y Pulgadas. Nos encontramos en marzo de 2015, un Lunes Santo, cuando en Triana no se podía estar, por eso nos fuimos al embarcadero. El primer ensayo general sirvió para conocernos todos mejor, por abril de 2015.

La Charca, sí, un tema al que le siguen cambios y evolución, valga la redundancia.

Cierto, el grupo ha madurado, nosotros hemos crecido, esto se pone serio y lo que queremos es ofrecer un producto de calidad. Los nueve somos unos frikazos de locos. Ahora mismo nos complicamos la vida mezclando estilos, ritmos, melodías, partir las cosas… “Queremos hacer música para el culo y para el cerebro” es el lema de Snarky Puppy, un grupo de jazz contemporáneo muy bueno al que admiramos tela. Nosotros queremos hacer de Batracio algo grande y, además, lo queremos hacer complejo. La música es para bailar, sí, pero si bailamos con algo realmente bueno, mejor. No podemos pedir más. Sentimos una responsabilidad de hacer las cosas de forma distinta para llegar más lejos.

Hemos escuchado mucha música y hemos hecho música juntos, hemos aprendido a tocar en conjunto. Nos complementamos. Tenemos la intención de hacer música interesante, ya no sólo de cara a nuestro público, sino para sentirnos bien con lo que hacemos.

Tocáis muchos palos, el dinamismo es guapo, incluso habéis dicho que para vosotros la música es una continua fusión de estilos, ¿así la definís?

La música es gigantesca, todo es música, el ruido es música…

“La moda de seguir un patrón para que tu mensaje tenga repercusión no nos molan”

¿Por qué os gusta tanto la música que suena en esta ciudad? ¿Qué cosas llaman vuestra atención?

No hay que hablar tanto de qué cantidad de eventos están naciendo en la ciudad, sólo basta tirar un viernes para La Alameda y ver cómo cinco músicos de cinco grupos distintos tocan palmas a una con una guitarra española y un saxo ahí liándola. Somos muy jóvenes, tampoco sabemos mucho qué hubo antes en esta ciudad. Mucha de la gente que seguimos son de aquí: Zatu, O’Funk’illo, La Selva Sur… Siempre queremos beber de la gente que ya ha pasado por esto…. Vemos que no hay tanta competitividad como la que había antes, quizás nos parece que ahora nos ayudamos más entre los músicos. Tanto es así, que están saliendo grupos muy buenos: Perdido Godot, Con ele, entre muchos más…

De paso, te contamos, viendo que los músicos en Sevilla estamos tan hermanados, hemos construido una especie de colectivo/plataforma que lanzamos en verano con el que queremos montar cosita:, se llama SUR (Sevilla Utopía del Ritmo) e integra, de momento, Batracio, La Libertad del Garbanzo y Soulmorejo Funkdation. Estamos ahí los tres grupos montando este colectivo. Es más fácil que vayamos los tres juntos allí donde nos quieran, que ir sólos y por nuestra cuenta… Nos lo tomamos como una fiesta. Somos tres grupos en una misma noche…

Esperad, que tengo delante a unos chavales que han crecido metidos de lleno en el rollito de las redes. Lo anterior, lo desconocéis.

Escuchamos historias de Zatu en las que se piraba a Málaga a vender la maqueta en una puta bicicleta y dices… Las redes sociales son una bomba, en sólo un click todo vuela. Pero la música sigue siendo la misma. Pero estas modas de seguir un patrón para que tu mensaje tenga repercusión no nos molan. El problema de las redes sociales es que todo avanza muy rápido y pasa muy rápido. Lo que antes podías hacer en un año, ahora lo haces en dos meses.

“No hay tanta competitividad como la que había antes, quizás nos parece que ahora nos ayudamos más entre los músicos”

¿Vuestro sueño?

La cuna del mestizaje ahora mismo es Levante. Nuestro sueño no es tocar en Madrid, que también (todos los grupos de todo el país quieren tocar en Madrid), nosotros queremos tocar en Valencia… También Cataluña, toda esa zona es muy activa en ese sentido, o el Norte.

¿Qué hace especial a Batracio?

Lo que hace especial a Batracio es que tenemos un mensaje regionalista, un sentimiento muy andaluz que intentamos plasmar en la música que hacemos, por supuesto sin menospreciar a nadie. Nos acordamos del ska, del reggae, del rock… Somos andaluces de corazón y mezclamos nuestras cosas, lo que nos lleva a un puerto distinto.

“Cuando salimos de los conciertos siempre tenemos una costumbre: preguntar a la gente que cómo se lo ha pasado. Siempre responden que se lo han pasado muy bien y nosotros, de seguido, les decimos: ‘seguro que nosotros nos lo hemos pasado mejor que tú’”

¿Y por qué Batracio?

Creo que un poquito de perspicacia tuvimos cuando quisimos montar esto con un objetivo: representar a todos los chavales de nuestra generación en Sevilla. ¿Y qué hacen los chavales de nuestra generación en Sevilla cuando aprieta el calor? Pues se van al embarcadero con su guitarrita, se van al río a rodearse de ranas y sapitos.

Fue terminar con el grupo que teníamos Juan y yo antes y esa misma noche, desmoralizados porque el grupo había terminado, puse la 2 (no sé por qué la puse, nunca lo hago) y de repente salió una rana y el presentador dijo “Batracio”. Escribí a Juan y le dije: “Juan, ya lo tengo: Batracio”, él contestó: “te amo”. A los tres días saca Extremoduro la canción Experiencias de un batracio y ya todo el mundo diciendo que si habíamos cogido el nombre por Extremo. Y no, que fue movidos por los documentales de la 2, instructivos y académicos (risas).

Batracio