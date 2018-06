Cuando irrumpieron en el circuito, lo hicieron fuerte y casi sin respirar: entre 2011 y 2014 publicaron tres álbumes que llegaban en un momento perfecto, en esa coalición de intensidad garagera de tintes noise, macarradas más propias del heavy y el punk y unas melodías inmediatas, que servían tanto para hacer headbanging y empujarse en sus conciertos como para abrazarse al de al lado y cantar levantando el botellín.

Pero Bass Drum of Death llevan cuatro años sin decir ni mú. Aunque es cuestión de semanas que Just Business, el que será el cuarto álbum del combo norteamericano, vea la luz: será el 27 de julio a través de Red Music, y ya han ido demostrando que en este nuevo ejercicio amplían una gama de matices que los tenía encorsetados en un circuito muy concreto.

Con respecto a esto, John Barrett, líder de la banda, ha confesado:

“Estos años todo el mundo me conocía como ‘el tipo que hace rock garagero’. Siento que este álbum muestra mucho mejor mis capacidades como vocalista y compositor. Ahora sí se podrá escuchar cómo canto realmente”

Y tiene razón. Al menos en los tres adelantos que han puesto en circulación, Bass Drum of Death continúan teniendo la fiereza rockera y esos tintes de brutalismo garagero, pero también hacen guiños a estructuras más propias del soul o el pop, dejando falsetes y estribillos redondos (en Just Business, por ejemplo), mostrando un acercamiento cantautoril, entre el r&b y la canción de iglesia (en Heavy, su canción menos heavy hasta la fecha, precisamente) y también poniendo de manifiesto que pueden sonar tan cerca de los Weezer del Álbum Verde como del grunge de Nirvana (Diamond in the Rough es la muestra perfecta de esto).

Abriendo vías